Мультфільм "Маша і Ведмідь" можуть заборонити в Україні у разі санкцій, - Юрчишин

Національна поліція готова обмежити показ мультфільму "Маша і Ведмідь" в Україні, якщо проти нього введуть санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, поліція підтвердила, що мультфільм пов’язаний із Росією.

Юрчишин розповів, що сайт і соцмережі "Маші і Ведмедя" мають російські домени, а прибутки йдуть до російської студії. Він зазначив, що навіть український переклад не робить цей мультфільм українським - це лише адаптація.

"Імперські наративи нікуди не зникли: видання The Times порівнює Машу з Путіним та вказує, що це може бути м’яка сила РФ", - додав Юрчишин.

Депутат наголосив, що Кабмін уже доручив СБУ, Нацраді, РНБО та МВС перевірити контент. Поліція готова допомогти, якщо мультфільм потрапить під санкції.

Читайте: У Франції судитимуть чотирьох чоловіків за проросійські графіті

Юрчишин вважає, що Росія через дитячі мультфільми поширює свою пропаганду. Він закликав очистити український медіапростір від російських продуктів.

"Маємо створювати свої мультфільми, щоб діти дивилися українське", - підкреслив голова комітету Верховної Ради з питань свободи.

Раніше ми писали, що РФ карає дітей за прояви української ідентичності на окупованих територіях: на Донеччині 161 дитина переслідується за "екстремізм".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі