Мультфільм "Маша і Ведмідь" можуть заборонити в Україні у разі санкцій, - Юрчишин
Національна поліція готова обмежити показ мультфільму "Маша і Ведмідь" в Україні, якщо проти нього введуть санкції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, поліція підтвердила, що мультфільм пов’язаний із Росією.
Юрчишин розповів, що сайт і соцмережі "Маші і Ведмедя" мають російські домени, а прибутки йдуть до російської студії. Він зазначив, що навіть український переклад не робить цей мультфільм українським - це лише адаптація.
"Імперські наративи нікуди не зникли: видання The Times порівнює Машу з Путіним та вказує, що це може бути м’яка сила РФ", - додав Юрчишин.
Депутат наголосив, що Кабмін уже доручив СБУ, Нацраді, РНБО та МВС перевірити контент. Поліція готова допомогти, якщо мультфільм потрапить під санкції.
Юрчишин вважає, що Росія через дитячі мультфільми поширює свою пропаганду. Він закликав очистити український медіапростір від російських продуктів.
"Маємо створювати свої мультфільми, щоб діти дивилися українське", - підкреслив голова комітету Верховної Ради з питань свободи.
Раніше ми писали, що РФ карає дітей за прояви української ідентичності на окупованих територіях: на Донеччині 161 дитина переслідується за "екстремізм".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кур дояттвір "Назар Стодоля" наша совесть написал на кацапском язике, и тільки потім история о войске запорожском була перекладена на мову. Вруть мабуть?
Заборонити взагалі потрібно все з московії , на перший час поки ми не прокультивуємо мову як єдино психо емоційний вибір особистості що проживає тут...
ситуація досить негативна , молодь і діти дошкільнята на побутовому рівні все ще використовують нарєчіє і це жахливо
Временщики на посадах і КОБЗАРЯ Т. Г. Шевченка не читали, а мабуть, і в руках не тримали!! Випадково попали на посади в Урядовому кварталі, «па пріколу»!!!! А записи у трудовій і виплати по ним, будуть з грошей Українців отримувати???
Треба вносити зміни до Законів України, щоб виправити цю ганьбу кадрову!!