УКР
Новини Активізація пропаганди РФ в Україні Пропаганда РФ
871 31

Мультфільм "Маша і Ведмідь" можуть заборонити в Україні у разі санкцій, - Юрчишин

Нардеп Юрчишин закликає обмежити показ мультфільму Маша і Ведмідь в Україні

Національна поліція готова обмежити показ мультфільму "Маша і Ведмідь" в Україні, якщо проти нього введуть санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, поліція підтвердила, що мультфільм пов’язаний із Росією.

Юрчишин розповів, що сайт і соцмережі "Маші і Ведмедя" мають російські домени, а прибутки йдуть до російської студії. Він зазначив, що навіть український переклад не робить цей мультфільм українським - це лише адаптація.

"Імперські наративи нікуди не зникли: видання The Times порівнює Машу з Путіним та вказує, що це може бути м’яка сила РФ", - додав Юрчишин. 

Депутат наголосив, що Кабмін уже доручив СБУ, Нацраді, РНБО та МВС перевірити контент. Поліція готова допомогти, якщо мультфільм потрапить під санкції.

Читайте: У Франції судитимуть чотирьох чоловіків за проросійські графіті

Юрчишин вважає, що Росія через дитячі мультфільми поширює свою пропаганду. Він закликав очистити український медіапростір від російських продуктів.

"Маємо створювати свої мультфільми, щоб діти дивилися українське", - підкреслив голова комітету Верховної Ради з питань свободи.

Раніше ми писали, що РФ карає дітей за прояви української ідентичності на окупованих територіях: на Донеччині 161 дитина переслідується за "екстремізм".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

мультфільм (20) пропаганда (2882) росія (68461)
Топ коментарі
+7
Давно пора. Психологи зразу попереджали. Цей "мультик" шкідливий для дитячої психіки.
16.10.2025 19:44 Відповісти
+4
ВСЕ російськомовне є антиукраїнським. Переклад не допоможе.
16.10.2025 19:41 Відповісти
+2
5-та, свинособача колона нікуди не поділася. Вона тут. Зачаїлася і чекає аслабанітєлєй.
16.10.2025 19:49 Відповісти
ВСЕ російськомовне є антиукраїнським. Переклад не допоможе.
16.10.2025 19:41 Відповісти
Говорять шо кур доят твір "Назар Стодоля" наша совесть написал на кацапском язике, и тільки потім история о войске запорожском була перекладена на мову. Вруть мабуть?
16.10.2025 20:24 Відповісти
яке кончене ще дивиться це лайно в Україні ?
16.10.2025 19:42 Відповісти
5-та, свинособача колона нікуди не поділася. Вона тут. Зачаїлася і чекає аслабанітєлєй.
16.10.2025 19:49 Відповісти
16.10.2025 20:25 Відповісти
Давно пора. Психологи зразу попереджали. Цей "мультик" шкідливий для дитячої психіки.
16.10.2025 19:44 Відповісти
І російські, до речі теж
16.10.2025 19:56 Відповісти
Ага, у психолохів і відеоігри вчать насиллю. Пам'ятаю як у 2007 році такі самі дебіли пускали піну на аніме.
16.10.2025 20:16 Відповісти
вже завтра, обоє двоє тих олканів і захарова, і мєдмєдєв виступлять з гнєвним протестом ))
16.10.2025 19:45 Відповісти
із за знущання над тваринами
16.10.2025 19:48 Відповісти
Краще б у свій час всратоно "Слугу урода" заборонили, може і б країну дурість виборців не знищила.
16.10.2025 19:49 Відповісти
+++ 100 баллов
16.10.2025 20:26 Відповісти
Тоді треба заблокувати інтернет
16.10.2025 19:50 Відповісти
Тссс, не псуйте настрій коментаторам вище
16.10.2025 19:53 Відповісти
А ви чи ваші діти реально дивитесь те лайно? Це ж просто жахлива фігня, яка травмує дітей
16.10.2025 19:54 Відповісти
Згоден, лайно)))
16.10.2025 19:59 Відповісти
А як дитина не буде його дивитись, якщо воно лізе на різних мовах в рекомендації? І блокування не допомагає.
16.10.2025 20:09 Відповісти
Ті хто хоче захистити дитину від усього цього маразму на гаджеті, які до речі взагалі не корисні дітям у такому віці, той повірте досягає бажаного результату, на ютюбкідс, цілком реально дивитися український контент, нічого складного, а ще краще, виховувати дитинку так!, щоб онука, у свої п'ять років!, казала -- діда, я по кацапськи, дивитися не буду!,)
16.10.2025 20:26 Відповісти
Ну ти ж хотів так... - Тоді треба заблокувати вєлкій і могучій, правдівий і свободний русскій інтернет.
16.10.2025 20:06 Відповісти
"наша маша горько плачит ,уронила в сортир мячик"
16.10.2025 19:53 Відповісти
уі всі псевдомультики з московії страшні в першу чергу тим що культивують нарєчіє , а вже бонусом іде вся та наочна пропаганда ...
Заборонити взагалі потрібно все з московії , на перший час поки ми не прокультивуємо мову як єдино психо емоційний вибір особистості що проживає тут...
ситуація досить негативна , молодь і діти дошкільнята на побутовому рівні все ще використовують нарєчіє і це жахливо
16.10.2025 19:55 Відповісти
Скажіть це індіанцям, які використовують іспанську мову, а не мову кечуа. І так століттями
16.10.2025 19:58 Відповісти
не рівняй х...у.....й з пальцем. скільки тих індіанців і скільки іспанців. у своєму житті я багато бачив іспанців, але індіанців ні одного, а тим більше кечуа. Українська мова в Україні ГОЛОВНА мова.
16.10.2025 20:24 Відповісти
The Times это британская газета. Пожалуйста не думайте что американцы идиоты.
16.10.2025 19:57 Відповісти
"...український переклад не робить цей мультфільм українським - це лише адаптація." - ну дійсно...від того, що єврейську народну казку перекладуть українською, українською народною казкою вона не стане.
16.10.2025 20:02 Відповісти
а "єврейська народна казка" тут до чого? чи в тебе довбойоба винні в усьому євреї, але не ти?!
16.10.2025 20:13 Відповісти
Права на франшизу принадлежат кипрской компании Animaccord LTD, а главный офис студии находится на Кипре с 2014 года. Чо там русского, кроме шизонутой Маши.... А в сериале Сваты Зелька с Шефирами ввели персонажа "участковый" который с определенного момента ходил в РУ форме с триколором.
16.10.2025 20:11 Відповісти
як можна дивитися це лайно?! також всі мультфільми їхні про "богатирів" і т.п. на куй!!!
16.10.2025 20:11 Відповісти
А стефанчуки ВРУ з свириденко КМУ та зеленським опу, своїх дітей та родичів, не в Україні виховують, а «за граніцей»! Їм Акакаяразніца ???
Временщики на посадах і КОБЗАРЯ Т. Г. Шевченка не читали, а мабуть, і в руках не тримали!! Випадково попали на посади в Урядовому кварталі, «па пріколу»!!!! А записи у трудовій і виплати по ним, будуть з грошей Українців отримувати???
Треба вносити зміни до Законів України, щоб виправити цю ганьбу кадрову!!
16.10.2025 20:16 Відповісти
Черговий медіашум, а розумні люди знають. Що пряма заборона, це найкраща реклама.
16.10.2025 20:20 Відповісти
 
 