РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11514 посетителей онлайн
Новости Активизация роспропаганды в Украине Пропаганда РФ
734 24

Мультфильм "Маша и Медведь" могут запретить в Украине в случае санкций, - Юрчишин

Нардеп Юрчишин призывает ограничить показ мультфильма Маша и Медведь в Украине

Национальная полиция готова ограничить показ мультфильма "Маша и Медведь" в Украине, если против него введут санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. По его словам, полиция подтвердила, что мультфильм связан с Россией.

Юрчишин рассказал, что сайт и соцсети "Маши и Медведя" имеют российские домены, а доходы идут в российскую студию. Он отметил, что даже украинский перевод не делает этот мультфильм украинским - это лишь адаптация.

"Имперские нарративы никуда не исчезли: издание The Times сравнивает Машу с Путиным и указывает, что это может быть мягкая сила РФ", - добавил Юрчишин.

Депутат подчеркнул, что Кабмин уже поручил СБУ, Нацсовету, СНБО и МВД проверить контент. Полиция готова помочь, если мультфильм попадет под санкции.

Читайте: Во Франции будут судить четырех мужчин за пророссийские граффити

Юрчишин считает, что Россия через детские мультфильмы распространяет свою пропаганду. Он призвал очистить украинское медиапространство от российских продуктов.

"Должны создавать свои мультфильмы, чтобы дети смотрели украинское", - подчеркнул глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы.

Ранее мы писали, что РФ наказывает детей за проявления украинской идентичности на оккупированных территориях: в Донецкой области 161 ребенок преследуется за "экстремизм".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

мультфильм (54) пропаганда (3753) россия (97686)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Давно пора. Психологи зразу попереджали. Цей "мультик" шкідливий для дитячої психіки.
показать весь комментарий
16.10.2025 19:44 Ответить
+3
ВСЕ російськомовне є антиукраїнським. Переклад не допоможе.
показать весь комментарий
16.10.2025 19:41 Ответить
+1
яке кончене ще дивиться це лайно в Україні ?
показать весь комментарий
16.10.2025 19:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВСЕ російськомовне є антиукраїнським. Переклад не допоможе.
показать весь комментарий
16.10.2025 19:41 Ответить
яке кончене ще дивиться це лайно в Україні ?
показать весь комментарий
16.10.2025 19:42 Ответить
5-та, свинособача колона нікуди не поділася. Вона тут. Зачаїлася і чекає аслабанітєлєй.
показать весь комментарий
16.10.2025 19:49 Ответить
Давно пора. Психологи зразу попереджали. Цей "мультик" шкідливий для дитячої психіки.
показать весь комментарий
16.10.2025 19:44 Ответить
І російські, до речі теж
показать весь комментарий
16.10.2025 19:56 Ответить
Ага, у психолохів і відеоігри вчать насиллю. Пам'ятаю як у 2007 році такі самі дебіли пускали піну на аніме.
показать весь комментарий
16.10.2025 20:16 Ответить
вже завтра, обоє двоє тих олканів і захарова, і мєдмєдєв виступлять з гнєвним протестом ))
показать весь комментарий
16.10.2025 19:45 Ответить
із за знущання над тваринами
показать весь комментарий
16.10.2025 19:48 Ответить
Краще б у свій час всратоно "Слугу урода" заборонили, може і б країну дурість виборців не знищила.
показать весь комментарий
16.10.2025 19:49 Ответить
Тоді треба заблокувати інтернет
показать весь комментарий
16.10.2025 19:50 Ответить
Тссс, не псуйте настрій коментаторам вище
показать весь комментарий
16.10.2025 19:53 Ответить
А ви чи ваші діти реально дивитесь те лайно? Це ж просто жахлива фігня, яка травмує дітей
показать весь комментарий
16.10.2025 19:54 Ответить
Згоден, лайно)))
показать весь комментарий
16.10.2025 19:59 Ответить
А як дитина не буде його дивитись, якщо воно лізе на різних мовах в рекомендації? І блокування не допомагає.
показать весь комментарий
16.10.2025 20:09 Ответить
Ну ти ж хотів так... - Тоді треба заблокувати вєлкій і могучій, правдівий і свободний русскій інтернет.
показать весь комментарий
16.10.2025 20:06 Ответить
"наша маша горько плачит ,уронила в сортир мячик"
показать весь комментарий
16.10.2025 19:53 Ответить
уі всі псевдомультики з московії страшні в першу чергу тим що культивують нарєчіє , а вже бонусом іде вся та наочна пропаганда ...
Заборонити взагалі потрібно все з московії , на перший час поки ми не прокультивуємо мову як єдино психо емоційний вибір особистості що проживає тут...
ситуація досить негативна , молодь і діти дошкільнята на побутовому рівні все ще використовують нарєчіє і це жахливо
показать весь комментарий
16.10.2025 19:55 Ответить
Скажіть це індіанцям, які використовують іспанську мову, а не мову кечуа. І так століттями
показать весь комментарий
16.10.2025 19:58 Ответить
The Times это британская газета. Пожалуйста не думайте что американцы идиоты.
показать весь комментарий
16.10.2025 19:57 Ответить
"...український переклад не робить цей мультфільм українським - це лише адаптація." - ну дійсно...від того, що єврейську народну казку перекладуть українською, українською народною казкою вона не стане.
показать весь комментарий
16.10.2025 20:02 Ответить
а "єврейська народна казка" тут до чого? чи в тебе довбойоба винні в усьому євреї, але не ти?!
показать весь комментарий
16.10.2025 20:13 Ответить
Права на франшизу принадлежат кипрской компании Animaccord LTD, а главный офис студии находится на Кипре с 2014 года. Чо там русского, кроме шизонутой Маши.... А в сериале Сваты Зелька с Шефирами ввели персонажа "участковый" который с определенного момента ходил в РУ форме с триколором.
показать весь комментарий
16.10.2025 20:11 Ответить
як можна дивитися це лайно?! також всі мультфільми їхні про "богатирів" і т.п. на куй!!!
показать весь комментарий
16.10.2025 20:11 Ответить
А стефанчуки ВРУ з свириденко КМУ та зеленським опу, своїх дітей та родичів, не в Україні виховують, а «за граніцей»! Їм Акакаяразніца ???
Временщики на посадах і КОБЗАРЯ Т. Г. Шевченка не читали, а мабуть, і в руках не тримали!! Випадково попали на посади в Урядовому кварталі, «па пріколу»!!!! А записи у трудовій і виплати по ним, будуть з грошей Українців отримувати???
Треба вносити зміни до Законів України, щоб виправити цю ганьбу кадрову!!
показать весь комментарий
16.10.2025 20:16 Ответить
 
 