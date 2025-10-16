Мультфильм "Маша и Медведь" могут запретить в Украине в случае санкций, - Юрчишин
Национальная полиция готова ограничить показ мультфильма "Маша и Медведь" в Украине, если против него введут санкции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. По его словам, полиция подтвердила, что мультфильм связан с Россией.
Юрчишин рассказал, что сайт и соцсети "Маши и Медведя" имеют российские домены, а доходы идут в российскую студию. Он отметил, что даже украинский перевод не делает этот мультфильм украинским - это лишь адаптация.
"Имперские нарративы никуда не исчезли: издание The Times сравнивает Машу с Путиным и указывает, что это может быть мягкая сила РФ", - добавил Юрчишин.
Депутат подчеркнул, что Кабмин уже поручил СБУ, Нацсовету, СНБО и МВД проверить контент. Полиция готова помочь, если мультфильм попадет под санкции.
Юрчишин считает, что Россия через детские мультфильмы распространяет свою пропаганду. Он призвал очистить украинское медиапространство от российских продуктов.
"Должны создавать свои мультфильмы, чтобы дети смотрели украинское", - подчеркнул глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы.
Ранее мы писали, что РФ наказывает детей за проявления украинской идентичности на оккупированных территориях: в Донецкой области 161 ребенок преследуется за "экстремизм".
Заборонити взагалі потрібно все з московії , на перший час поки ми не прокультивуємо мову як єдино психо емоційний вибір особистості що проживає тут...
ситуація досить негативна , молодь і діти дошкільнята на побутовому рівні все ще використовують нарєчіє і це жахливо
Временщики на посадах і КОБЗАРЯ Т. Г. Шевченка не читали, а мабуть, і в руках не тримали!! Випадково попали на посади в Урядовому кварталі, «па пріколу»!!!! А записи у трудовій і виплати по ним, будуть з грошей Українців отримувати???
Треба вносити зміни до Законів України, щоб виправити цю ганьбу кадрову!!