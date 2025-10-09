Во Франции будут судить четырех мужчин за пророссийские граффити
Четверо мужчин предстанут 23 февраля перед судом в Париже за нанесение на стены французских зданий рисунков с изображением гробов и надписями "Французский солдат в Украине".
Как сообщает Цензор.НЕТ, трое из них являются гражданами Молдовы, а личность четвертого сейчас устанавливается.
По информации издания Le Figaro, мужчин в возрасте от 30 до 50 лет обвиняют в "повреждении имущества" и "участии в мероприятии, направленном на деморализацию армии и подрыв обороноспособности страны в мирное время". За такие действия им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро.
Инциденты произошли в июне 2024 года. Тогда полиция задержала двух мужчин, один из которых рисовал на стене баллончиком красной краски трафарет с гробом и надписью "Остановите смерть немедленно!", а второй стоял на страже.
Подобные рисунки обнаружили возле зданий AFP и Le Figaro, а также на других объектах в Париже - в частности, с надписями "Миражи для Украины" и изображением гробов с крыльями самолета.
Задержанные молдаване рассказали, что получали по 100 евро в день за нанесение таких надписей. Следствие выяснило, что ими руководил человек, который определял места для граффити, а заказчиком акции стал Александр Григоренко - известный сторонник запрещенной в Молдове пророссийской партии "Шор".
Французские власти рассматривают эти инциденты как часть более широкой кампании иностранного вмешательства.
Подобные случаи уже фиксировали ранее - от голубых звезд Давида до свиных голов, размещенных перед мечетями, и красных отпечатков рук на мемориале Шоа в Париже.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все страны Европы сталкиваются с дестабилизацией со стороны России.
А до того в березні 2014 рокі писали що "зелені чоловічики" то просто не їх армія.
Вам ще не набридло лазити по кацапським помийкам і тягнути сміття сюди?
Як казав Шаріков,- Ето наслєдствєнноє -
Ще Висоцький співав :
" ... А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны - как бы это... в русской бане лыжи!
Я сам завел с француженкою шашни
Мои друзья теперь - и Пьер, и Жан
И вот плевал я уже, Ваня, с Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан!
Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!"
Тому що нічого паскудити за кацапські гроші.