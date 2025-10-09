Во Франции будут судить четырех мужчин за пророссийские граффити

Четверо мужчин предстанут 23 февраля перед судом в Париже за нанесение на стены французских зданий рисунков с изображением гробов и надписями "Французский солдат в Украине".

Как сообщает Цензор.НЕТ, трое из них являются гражданами Молдовы, а личность четвертого сейчас устанавливается.

По информации издания Le Figaro, мужчин в возрасте от 30 до 50 лет обвиняют в "повреждении имущества" и "участии в мероприятии, направленном на деморализацию армии и подрыв обороноспособности страны в мирное время". За такие действия им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро.

Читайте: Французские ультралевые инициируют процедуру импичмента Макрона после отставки премьера

Инциденты произошли в июне 2024 года. Тогда полиция задержала двух мужчин, один из которых рисовал на стене баллончиком красной краски трафарет с гробом и надписью "Остановите смерть немедленно!", а второй стоял на страже.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Подобные рисунки обнаружили возле зданий AFP и Le Figaro, а также на других объектах в Париже - в частности, с надписями "Миражи для Украины" и изображением гробов с крыльями самолета.

Задержанные молдаване рассказали, что получали по 100 евро в день за нанесение таких надписей. Следствие выяснило, что ими руководил человек, который определял места для граффити, а заказчиком акции стал Александр Григоренко - известный сторонник запрещенной в Молдове пророссийской партии "Шор".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Капитан танкера "теневого флота" РФ предстанет перед судом во Франции: ему грозит тюрьма и штраф

Французские власти рассматривают эти инциденты как часть более широкой кампании иностранного вмешательства.

Подобные случаи уже фиксировали ранее - от голубых звезд Давида до свиных голов, размещенных перед мечетями, и красных отпечатков рук на мемориале Шоа в Париже.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все страны Европы сталкиваются с дестабилизацией со стороны России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гибель французского фотожурналиста Лалликана от удара российского дрона: Франция расследует дело как военное преступление