Французские ультралевые инициируют процедуру импичмента Макрона после отставки премьера

Во Франции инициируют процедуру импичмента Макрона

О запуске процедуры импичмента президента Эмманюэля Макрона на фоне отставки премьер-министра Себастьена Лекорню сообщила крайне левая партия "Непокоренная Франция".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте партии.

В политической силе отметили, что бюро Национальной ассамблеи - руководящий орган нижней палаты парламента - рассмотрит предложение об отстранении Макрона, которое подписали 104 депутата.

"От этого рассмотрения в бюро будет зависеть возможность голосования за отставку Президента в комитете и в зале заседаний", - говорится в сообщении.

Предыдущая попытка ультралевых объявить импичмент Макрону завершилась неудачей. Однако после отставки Лекорню соответствующие призывы возобновились, хотя сам президент ранее отвергал возможность отстранения от должности.

Политические эксперты отмечают, что процедура импичмента требует значительной поддержки депутатов и вряд ли будет быстро реализована. Тем не менее, инициатива партии свидетельствует о росте напряженности в политической среде Франции.

Президент Макрон пока не комментировал новую попытку инициировать его отставку.

Макрон повинен вистояти - бо прийдуть відбиті
06.10.2025 21:24 Ответить
Спроба в Молдові, вибори в Польщі та в Чехії, а ось і мерлуха-гнилуха зі Штазі "раптом" випірнула з нафталіну, а тепер Франція - хтось ще думає, що це просте співпадіння?
06.10.2025 21:26 Ответить
Метастази ***** усюди намагаються проникнути. Там де нема рішучості їх одразу видаляти-там вони починають проростати.
06.10.2025 21:57 Ответить
100пудово.
06.10.2025 22:02 Ответить
У нас в Україні після відставки премєра навіть уряд не йде,,,,, а про президента я мовчу навіть коли він піде....
06.10.2025 21:36 Ответить
Ну ультра левые с исламистами могут устранить во Франции вторую Варфоломеевскую ночь,они уже погромщиков выводили,они улицы громили!
06.10.2025 22:00 Ответить
Пздц просто що твориться в Європу. ***** просто можна чекати і спостерігати як Європа і НАТО розвалюється
06.10.2025 22:18 Ответить
 
 