Французские ультралевые инициируют процедуру импичмента Макрона после отставки премьера

О запуске процедуры импичмента президента Эмманюэля Макрона на фоне отставки премьер-министра Себастьена Лекорню сообщила крайне левая партия "Непокоренная Франция".

В политической силе отметили, что бюро Национальной ассамблеи - руководящий орган нижней палаты парламента - рассмотрит предложение об отстранении Макрона, которое подписали 104 депутата.

"От этого рассмотрения в бюро будет зависеть возможность голосования за отставку Президента в комитете и в зале заседаний", - говорится в сообщении.

Предыдущая попытка ультралевых объявить импичмент Макрону завершилась неудачей. Однако после отставки Лекорню соответствующие призывы возобновились, хотя сам президент ранее отвергал возможность отстранения от должности.

Политические эксперты отмечают, что процедура импичмента требует значительной поддержки депутатов и вряд ли будет быстро реализована. Тем не менее, инициатива партии свидетельствует о росте напряженности в политической среде Франции.

Президент Макрон пока не комментировал новую попытку инициировать его отставку.

