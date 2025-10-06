УКР
Французькі ультраліві ініціюють процедуру імпічменту Макрона після відставки прем’єра

У Франції ініціюють процедуру імпічменту Макрона

Про запуск процедури імпічменту президента Емманюеля Макрона на тлі відставки прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню повідомила крайня ліва партія "Нескорена Франція".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті партії. 

У політичній силі зазначили, що бюро Національної асамблеї - керівний орган нижньої палати парламенту - розгляне пропозицію про усунення Макрона, яку підписали 104 депутати.

"Від цього розгляду в бюро залежатиме можливість голосування за відставку Президента в комітеті та в залі засідань",  - йдеться у повідомленні.

Попередня спроба ультралівих оголосити імпічмент Макрону завершилася невдачею. Однак після відставки Лекорню відповідні заклики поновилися, хоча сам президент раніше відкидав можливість усунення з посади.

Політичні експерти зазначають, що процедура імпічменту потребує значної підтримки депутатів і навряд чи буде швидко реалізована. Тим не менше, ініціатива партії свідчить про зростання напруженості у політичному середовищі Франції.

Президент Макрон поки що не коментував нову спробу ініціювати його відставку.

Макрон повинен вистояти - бо прийдуть відбиті
показати весь коментар
06.10.2025 21:24 Відповісти
Спроба в Молдові, вибори в Польщі та в Чехії, а ось і мерлуха-гнилуха зі Штазі "раптом" випірнула з нафталіну, а тепер Франція - хтось ще думає, що це просте співпадіння?
показати весь коментар
06.10.2025 21:26 Відповісти
Метастази ***** усюди намагаються проникнути. Там де нема рішучості їх одразу видаляти-там вони починають проростати.
показати весь коментар
06.10.2025 21:57 Відповісти
100пудово.
показати весь коментар
06.10.2025 22:02 Відповісти
У нас в Україні після відставки премєра навіть уряд не йде,,,,, а про президента я мовчу навіть коли він піде....
показати весь коментар
06.10.2025 21:36 Відповісти
Ну ультра левые с исламистами могут устранить во Франции вторую Варфоломеевскую ночь,они уже погромщиков выводили,они улицы громили!
показати весь коментар
06.10.2025 22:00 Відповісти
Пздц просто що твориться в Європу. ***** просто можна чекати і спостерігати як Європа і НАТО розвалюється
показати весь коментар
06.10.2025 22:18 Відповісти
 
 