Французькі ультраліві ініціюють процедуру імпічменту Макрона після відставки прем’єра

Про запуск процедури імпічменту президента Емманюеля Макрона на тлі відставки прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню повідомила крайня ліва партія "Нескорена Франція".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті партії.

У політичній силі зазначили, що бюро Національної асамблеї - керівний орган нижньої палати парламенту - розгляне пропозицію про усунення Макрона, яку підписали 104 депутати.

"Від цього розгляду в бюро залежатиме можливість голосування за відставку Президента в комітеті та в залі засідань", - йдеться у повідомленні.

Попередня спроба ультралівих оголосити імпічмент Макрону завершилася невдачею. Однак після відставки Лекорню відповідні заклики поновилися, хоча сам президент раніше відкидав можливість усунення з посади.

Політичні експерти зазначають, що процедура імпічменту потребує значної підтримки депутатів і навряд чи буде швидко реалізована. Тим не менше, ініціатива партії свідчить про зростання напруженості у політичному середовищі Франції.

Президент Макрон поки що не коментував нову спробу ініціювати його відставку.

