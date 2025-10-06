Французькі ультраліві ініціюють процедуру імпічменту Макрона після відставки прем’єра
Про запуск процедури імпічменту президента Емманюеля Макрона на тлі відставки прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню повідомила крайня ліва партія "Нескорена Франція".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті партії.
У політичній силі зазначили, що бюро Національної асамблеї - керівний орган нижньої палати парламенту - розгляне пропозицію про усунення Макрона, яку підписали 104 депутати.
"Від цього розгляду в бюро залежатиме можливість голосування за відставку Президента в комітеті та в залі засідань", - йдеться у повідомленні.
Попередня спроба ультралівих оголосити імпічмент Макрону завершилася невдачею. Однак після відставки Лекорню відповідні заклики поновилися, хоча сам президент раніше відкидав можливість усунення з посади.
Політичні експерти зазначають, що процедура імпічменту потребує значної підтримки депутатів і навряд чи буде швидко реалізована. Тим не менше, ініціатива партії свідчить про зростання напруженості у політичному середовищі Франції.
Президент Макрон поки що не коментував нову спробу ініціювати його відставку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль