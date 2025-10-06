Загибель французького фотожурналіста Лаллікана від удару російського дрона: Франція розслідує справу як воєнний злочин

Французька прокуратура розпочала розслідування загибелі 37-річного фотожурналіста Антоні Лаллікана від удару російського дрона в зоні бойових дій на Донеччині як воєнний злочин.

Про це повідомила Національна антитерористична прокуратура Франції (PNAT), пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідування доручене Центральному управлінню з боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті.

Воєнний злочин, за визначенням PNAT, включає "умисне посягання на життя та фізичну або психічну недоторканність особи, захищеної міжнародним гуманітарним правом" та "навмисні атаки на цивільне населення або осіб, які не беруть участі в бойових діях".

Раніше українська прокуратура також розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, що російські окупанти вбили французького фотожурналіста Антоні Лаллікана ударом FPV-дрона біля Дружківки Донецької області.

Разом з ним був український журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який дістав поранення.

Медійники працювали в захисному спорядженні та в супроводі пресофіцера.

Лаллікан – третій французький журналіст, який загинув від російських обстрілів в Україні.

