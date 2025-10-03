Журналіст з Франції Антоні Лаллікан загинув від російського FPV-дрона на Донеччині

Російські окупанти вбили французького фотожурналіста Антоні Лаллікана ударом FPV-дрона біля Дружківки Донецької області.

Про це повідомляє 4 окрема важка механізована бригада, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він дістав поранення, наразі його стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що обидва журналісти були в бронежилетах, на яких був напис "PRESS".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ закликала РФ звільнити 26 українських журналістів з полону. ФОТОрепортаж

"Ворог вчергове цинічно порушив норми Міжнародного гуманітарного права. Цей факт ще раз підтверджує підступність та жорстокість ворожої армії", - наголосили в бригаді.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томліенко повідомив "Суспільному", що подія сталася вранці 3 жовтня поблизу Дружківки на Донеччині.

Томліенко додав, що це вже третій загиблий французький журналіст в Україні.

Читайте також: Захищаючи Україну, загинув журналіст та військовий Олександр Голяченко. ФОТО

Що відомо про французького журналіста?

Антоні Лаллікану було 38 років — він працював з виданнями Le Monde, Le Figaro, Der Spigel та іншими. Він документував наслідки російської війни проти України з 2022 року, а також інші глобальні конфлікти.

"Антоні — паризький фотожурналіст, який висвітлював соціальні та суспільні теми у зонах конфліктів по всьому світу. У березні 2022 року, відразу після повномасштабного вторгнення Росії, він приїхав в Україну. Відтоді документував наслідки війни та розпочав довготривалу роботу разом із жителями Донецької області", - розповіли у спілці UAPP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст телеканалу "Новий Чернігів" та воїн Богдан Заяць загинув на фронті