УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9625 відвідувачів онлайн
Новини Загибель журналіста з Франції
1 093 4

Журналіст з Франції Антоні Лаллікан загинув від російського FPV-дрона на Донеччині

Російські окупанти вбили французького фотожурналіста Антоні Лаллікана ударом FPV-дрона біля Дружківки Донецької області.

Про це повідомляє 4 окрема важка механізована бригада, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він дістав поранення, наразі його стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що обидва журналісти були в бронежилетах, на яких був напис "PRESS".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ закликала РФ звільнити 26 українських журналістів з полону. ФОТОрепортаж

"Ворог вчергове цинічно порушив норми Міжнародного гуманітарного права. Цей факт ще раз підтверджує підступність та жорстокість ворожої армії", - наголосили в бригаді.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томліенко повідомив "Суспільному", що подія сталася вранці 3 жовтня поблизу Дружківки на Донеччині.

Томліенко додав, що це вже третій загиблий французький журналіст в Україні.

Читайте також: Захищаючи Україну, загинув журналіст та військовий Олександр Голяченко. ФОТО

Що відомо про французького журналіста?

Антоні Лаллікану було 38 років — він працював з виданнями Le Monde, Le Figaro, Der Spigel та іншими. Він документував наслідки російської війни проти України з 2022 року, а також інші глобальні конфлікти.

Антоні Лаллікан - росіяни вбили французького журналіста

"Антоні — паризький фотожурналіст, який висвітлював соціальні та суспільні теми у зонах конфліктів по всьому світу. У березні 2022 року, відразу після повномасштабного вторгнення Росії, він приїхав в Україну. Відтоді документував наслідки війни та розпочав довготривалу роботу разом із жителями Донецької області", - розповіли у спілці UAPP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст телеканалу "Новий Чернігів" та воїн Богдан Заяць загинув на фронті

Автор: 

журналістика (1814) Франція (3174) Донецька область (9725) жертва (276) Краматорський район (742) Дружківка (61)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.10.2025 20:00 Відповісти
Наслідки нікчемної реакції, керівників країн ЄС і НАТО на дрони московитів ******, має криваве продовження для Франції!!
показати весь коментар
03.10.2025 20:00 Відповісти
Винувате ЄС і НАТО
показати весь коментар
03.10.2025 20:04 Відповісти
У бригаді додали, що обидва журналісти були в бронежилетах, на яких був напис "PRESS". Джерело: https://censor.net/ua/n3577717

Це як мішень начіпити
показати весь коментар
03.10.2025 20:14 Відповісти
 
 