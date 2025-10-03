Журналист из Франции Антони Лалликан погиб от российского FPV-дрона на Донетчине

Российские оккупанты убили французского фотожурналиста Антони Лалликана ударом FPV-дрона возле Дружковки Донецкой области.

Об этом сообщает 4-я отдельная тяжелая механизированная бригада, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан. Вместе с ним на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent, член Украинской Ассоциации профессиональных фотографов Григорий Иванченко. Он получил ранения, сейчас его состояние стабильное", - говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что оба журналиста были в бронежилетах, на которых была надпись "PRESS".

"Враг в очередной раз цинично нарушил нормы Международного гуманитарного права. Этот факт еще раз подтверждает коварство и жестокость вражеской армии", - отметили в бригаде.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томлиенко сообщил "Суспільному", что событие произошло утром 3 октября вблизи Дружковки на Донетчине.

Томлиенко добавил, что это уже третий погибший французский журналист в Украине.

Что известно о французском журналисте?

Антони Лалликану было 38 лет - он работал с изданиями Le Monde, Le Figaro, Der Spigel и другими. Он документировал последствия российской войны против Украины с 2022 года, а также другие глобальные конфликты.

"Антони - парижский фотожурналист, который освещал социальные и общественные темы в зонах конфликтов по всему миру. В марте 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России, он приехал в Украину. С тех пор документировал последствия войны и начал долговременную работу вместе с жителями Донецкой области", - рассказали в союзе UAPP.

