ПАСЕ призвала РФ освободить 26 украинских журналистов из плена. ФОТОРЕПОРТАЖ
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию освободить 26 украинских журналистов из плена.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").
Отмечается, что ПАСЕ зафиксировала, что Россия совершила более 800 преступлений против медийщиков с 24 февраля 2022 года.
Кравчук сообщила, что ПАСЕ приняла резолюцию ее авторства "Журналисты имеют значение: необходимость активизировать усилия для освобождения украинских журналистов, удерживаемых в плену Российской Федерацией". За проголосовали 128 делегатов ПАСЕ.
"Этот документ о судьбах конкретных людей. И о конкретных преступлениях России против Украины и украинцев", - подчеркнула она.
Так, в документе отмечается, что с начала полномасштабной войны:
- зафиксировано более 800 преступлений против журналистов и медиа;
- по меньшей мере 108 журналистов погибли;
- 26 украинских журналистов до сих пор в российском плену (резолюция содержит перечень их имен, места и даты задержания).
Резолюция содержит конкретные положения по плану действий, чтобы заставить агрессора освободить людей и восстановить справедливость.
Что требуют от России:
- Немедленно освободить всех украинских журналистов, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах и на оккупированных территориях;
- Предоставить информацию о месте пребывания и состоянии здоровья пленных, а также допустить к ним МККК;
- Прекратить практику пыток, убийств и преследований журналистов, которая ведется годами - сначала в оккупированном Крыму, а с 2022-го и на других территориях.
Кроме того, государства-члены Совета Европы призывают:
- Поддержать международные механизмы ответственности: Реестр убытков, Комиссию по рассмотрению заявлений, создание Специального трибунала за преступление агрессии; выполнение решений ЕСПЧ по межгосударственным делам Ukraine v. Russia.
- Поддержать украинских журналистов: финансово, программами менторства, интеграцией тех, кто вынужден был уехать, в европейские редакции.
- Использовать возможности Международного уголовного суда и принцип универсальной юрисдикции, чтобы привлечь к ответственности российских чиновников.
- Поддерживать работу национальных правозащитных институтов.
- Усилить санкционное давление на всех, кто причастен к преступлениям против журналистов. Что очень важно - санкции должны применяться как к высокопоставленным чиновникам, так и к низшим по рангу исполнителям: командующим оперативных группировок войск рф; начальникам штабов и заместителям командующих; командирам подразделений; командующим флотов (в частности Черноморского); должностным лицам Генштаба и руководству ГРУ; руководителям и сотрудникам мест содержания; руководству ФСИН рф; чиновникам, которые отвечают за контроль медиа и пропаганду на оккупированных территориях.
Впервые Резолюция ПАСЕ использует термин "гражданские журналисты". В частности, отмечается, что гражданские журналисты в Крыму ежедневно рискуют, чтобы освещать события оккупации. В основном это не профессиональные журналисты, а крымскотатарские активисты и родственники политических заключенных, большинство из которых вынуждены работать анонимно ради своей безопасности. Часто именно они становятся жертвами преследований", - рассказала Кравчук.
Также Резолюция вводит ежегодную церемонию памяти в ПАСЕ - "Victory for Victoria" - "Победа для Виктории".
"Это будет отдельный день во время осенней сессии, когда мы будем чествовать журналистов и военных корреспондентов, которые рискуют собственной жизнью, выполняя свой профессиональный долг. Название выбрано в честь украинской журналистки Виктории Рощиной, которая была захвачена российскими военными, подверглась пыткам и погибла в плену. Рассказала о ее истории во время своего выступления. "Victory for Victoria" - это о победе правды над ложью и свободы над террором", - добавила она.
Отмечается, что на дебатах и голосовании сегодня присутствовали Владислав Есипенко и Дмитрий Хилюк - украинские журналисты, которых удалось вернуть из плена.
