22 журналиста погибли в Украине при исполнении профессиональных обязанностей за время полномасштабного вторжения РФ, - ЮНЕСКО

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 22 журналиста непосредственно во время выполнения ими профессиональных обязанностей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила глава Офиса ЮНЕСКО в Украине Кьяла Децци Бардески.

"На сегодня в Украине мы зафиксировали 22 медийщика, которые погибли. Но это не означает, что количество убитых журналистов ограничивается только этой цифрой. Эта цифра базируется на процедуре признания журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей во время освещения войны", - сказала она.

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