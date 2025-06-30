22 журналісти загинули в Україні під час виконання професійної діяльності за час повномасштабного вторгнення РФ, - ЮНЕСКО
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 22 журналісти безпосередньо під час виконання ними професійних обов'язків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила голова Офісу ЮНЕСКО в Україні К’яла Децці Бардескі.
"На сьогодні в Україні ми зафіксували 22 медійники, які загинули. Однак це не означає, що кількість убитих журналістів обмежується лише цією цифрою. Ця цифра базується на процедурі визнання журналістів, убитих під час виконання службових обов’язків під час висвітлення війни", - сказала вона.
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Алекс Скела
показати весь коментар30.06.2025 16:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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