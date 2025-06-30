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Новини Втрати України
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22 журналісти загинули в Україні під час виконання професійної діяльності за час повномасштабного вторгнення РФ, - ЮНЕСКО

Загиблі журналісти

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 22 журналісти безпосередньо під час виконання ними професійних обов'язків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила голова Офісу ЮНЕСКО в Україні К’яла Децці Бардескі.

"На сьогодні в Україні ми зафіксували 22 медійники, які загинули. Однак це не означає, що кількість убитих журналістів обмежується лише цією цифрою. Ця цифра базується на процедурі визнання журналістів, убитих під час виконання службових обов’язків під час висвітлення війни", - сказала вона.

Також читайте: З початку повномасштабної війни загинули 204 митці та 108 медійників, - Мінкульт

Автор: 

журналістика (1789) ЮНЕСКО (164)


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Якби ЗМІ контролювались не журналістами, а скажімо, слюсарями, ми б раз по раз чули про жертви слюсарів.
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30.06.2025 16:50 Відповісти
 
 