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Новини Втрати України
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З початку повномасштабної війни загинули 204 митці та 108 медійників, - Мінкульт

Через агресію РФ загинули 204 митці та 108 медійників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 204 митці і 108 українських та іноземних медійників.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.

У Міністерстві заявили, що "ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х - на початку 30-х років XX століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України".

"Літературно-мистецьке покоління, відоме як "Розстріляне відродження", подарувало світові шедеври літератури, живопису, музики та театру. Ці митці були гордістю нашої нації. Сьогодні ми знову втрачаємо не просто талановитих українців, а частину нашої душі, адже кожен наш митець - це унікальна особистість, яка збагачувала українську культуру", - сказано в заяві відомства.

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У міністерстві наголосили, що журналісти, які нині працюють в Україні, створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику. Вони фіксують події війни, щоб надати Україні та світу достовірну інформацію про те, що відбувається.

"Медійники 24/7 збирають неспростовні докази злочинів окупантів та висвітлюють силу, подвиг і мужність наших захисників", - йдеться у заяві. 

Також у Мінкульті додали, що "систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини".

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Автор: 

журналістика (1777) Міністерство культури (761) втрати (4435)


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крім 95 кварталу і серіалу Скоти
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29.05.2025 20:34 Відповісти
На превелику радість народу, ніхто з ;Квартал-95; не загинув, більше того всі вони продовжують знімати свої шедеври з Польщі!
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29.05.2025 20:36 Відповісти
Чи митців та медйників має бути жальче за інших, чи вони сортом вищі, що виділені окремо?
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29.05.2025 20:37 Відповісти
Ну так тебе такого точно не буде жаль.
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29.05.2025 20:53 Відповісти
Вічна пам'ять
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29.05.2025 20:49 Відповісти
Вічна пам'ять і шана українцям 🫡 які стали на захист держави від рашистької орди.
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29.05.2025 21:01 Відповісти
надеюсь с 95 все. здравствуют и при банкомате
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29.05.2025 21:14 Відповісти
 
 