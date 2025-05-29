С начала полномасштабной войны погибли 204 художника и 108 медийщиков, - Минкульт

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 204 художника и 108 украинских и иностранных медийщиков.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, информирует Цензор.НЕТ.

В Министерстве заявили, что "эти данные - не только о масштабах потерь, но и напоминают о трагических страницах нашей истории. Так же как в 20-х - начале 30-х годов XX века сталинский режим уничтожил поколение украинских художников, так и сегодня Россия целенаправленно уничтожает культурную элиту Украины".

"Литературно-художественное поколение, известное как "Расстрелянное возрождение", подарило миру шедевры литературы, живописи, музыки и театра. Эти художники были гордостью нашей нации. Сегодня мы снова теряем не просто талантливых украинцев, а часть нашей души, ведь каждый наш художник - это уникальная личность, которая обогащала украинскую культуру", - сказано в заявлении ведомства.

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В министерстве отметили, что журналисты, которые сейчас работают в Украине, создают важные новости, расследования и репортажи в условиях повышенного риска. Они фиксируют события войны, чтобы предоставить Украине и миру достоверную информацию о происходящем.

"Медийщики 24/7 собирают неопровержимые доказательства преступлений оккупантов и освещают силу, подвиг и мужество наших защитников", - говорится в заявлении.

Также в Минкульте добавили, что "систематические преступления против журналистов и медиа, совершенные Россией, представляют серьезную угрозу для свободы слова и информационной безопасности, подрывают демократические ценности и права человека".

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