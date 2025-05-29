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Новости Потери Украины
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С начала полномасштабной войны погибли 204 художника и 108 медийщиков, - Минкульт

Из-за агрессии РФ погибли 204 художника и 108 медийщиков

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 204 художника и 108 украинских и иностранных медийщиков.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, информирует Цензор.НЕТ.

В Министерстве заявили, что "эти данные - не только о масштабах потерь, но и напоминают о трагических страницах нашей истории. Так же как в 20-х - начале 30-х годов XX века сталинский режим уничтожил поколение украинских художников, так и сегодня Россия целенаправленно уничтожает культурную элиту Украины".

"Литературно-художественное поколение, известное как "Расстрелянное возрождение", подарило миру шедевры литературы, живописи, музыки и театра. Эти художники были гордостью нашей нации. Сегодня мы снова теряем не просто талантливых украинцев, а часть нашей души, ведь каждый наш художник - это уникальная личность, которая обогащала украинскую культуру", - сказано в заявлении ведомства.

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В министерстве отметили, что журналисты, которые сейчас работают в Украине, создают важные новости, расследования и репортажи в условиях повышенного риска. Они фиксируют события войны, чтобы предоставить Украине и миру достоверную информацию о происходящем.

"Медийщики 24/7 собирают неопровержимые доказательства преступлений оккупантов и освещают силу, подвиг и мужество наших защитников", - говорится в заявлении.

Также в Минкульте добавили, что "систематические преступления против журналистов и медиа, совершенные Россией, представляют серьезную угрозу для свободы слова и информационной безопасности, подрывают демократические ценности и права человека".

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Автор: 

журналистика (3312) Министерство культуры и информационной политики (778) потери (4420)


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крім 95 кварталу і серіалу Скоти
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29.05.2025 20:34 Ответить
На превелику радість народу, ніхто з ;Квартал-95; не загинув, більше того всі вони продовжують знімати свої шедеври з Польщі!
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29.05.2025 20:36 Ответить
Чи митців та медйників має бути жальче за інших, чи вони сортом вищі, що виділені окремо?
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29.05.2025 20:37 Ответить
Ну так тебе такого точно не буде жаль.
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29.05.2025 20:53 Ответить
Вічна пам'ять
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29.05.2025 20:49 Ответить
Вічна пам'ять і шана українцям 🫡 які стали на захист держави від рашистької орди.
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29.05.2025 21:01 Ответить
надеюсь с 95 все. здравствуют и при банкомате
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29.05.2025 21:14 Ответить
є один ньюанс, тоді кацапня навмисно їх всіх відокремила і знищила, а зараз вони гинуть захищаючи Україну
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29.05.2025 21:45 Ответить
 
 