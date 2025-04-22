Електронний реєстр видавців запрацював в Україні, - МКСК

В Україні із 22 квітня запрацював Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. До 1 листопада 2025 року він функціонуватиме в режимі дослідної експлуатації.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, реєстр створено відповідно до Закону України від 10 жовтня 2024 року № 4017-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про адміністративну процедуру" та постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2024 року № 824, яка затверджує новий порядок ведення Державного реєстру.

Повідомляється, що вже завершено технічне налаштування програмного забезпечення та всі необхідні інтеграції і взаємодію з іншими державними реєстрами, зокрема Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

"Відтепер процес включення до реєстру здійснюється повністю в електронному форматі. Заявки формуються та подаються онлайн — без паперових документів і без особистого звернення до установ. Відкрита частина реєстру доступна кожному: вона містить достовірну, актуальну інформацію про суб’єктів видавничої справи, які здійснюють свою діяльність на території України", - розповіли в Мінкульті.

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Згідно із законодавством, ведення Державного реєстру здійснюється в електронній формі уповноваженим органом - Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, який є його адміністратором. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України є держателем реєстру.

Програмне забезпечення Державного реєстру розроблено за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Міжнародної благодійної організації "Фонд Східна Європа" в інтересах МКСК. Роботи були здійснені в межах програми міжнародної технічної допомоги "Інноваційна лабораторія підтримки асоціації Україна–ЄС (ІнноЛабЄС)", яка реалізується за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

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