Электронный реестр издателей заработал в Украине, - МКСК

В Украине с 22 апреля заработал Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции. До 1 ноября 2025 года он будет функционировать в режиме опытной эксплуатации.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, реестр создан в соответствии с Законом Украины от 10 октября 2024 года № 4017-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об административной процедуре" и постановлением Кабинета Министров Украины от 18 июля 2024 года № 824, которое утверждает новый порядок ведения Государственного реестра.

Сообщается, что уже завершена техническая настройка программного обеспечения и все необходимые интеграции и взаимодействие с другими государственными реестрами, в частности Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

"Отныне процесс включения в реестр осуществляется полностью в электронном формате. Заявки формируются и подаются онлайн - без бумажных документов и без личного обращения в учреждения. Открытая часть реестра доступна каждому: она содержит достоверную, актуальную информацию о субъектах издательского дела, осуществляющих свою деятельность на территории Украины", - рассказали в Минкульте.

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Согласно законодательству, ведение Государственного реестра осуществляется в электронной форме уполномоченным органом - Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины, который является его администратором. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины является держателем реестра.

Программное обеспечение Государственного реестра разработано при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Международной благотворительной организации "Фонд Восточная Европа" в интересах МКСК. Работы были осуществлены в рамках программы международной технической помощи "Инновационная лаборатория поддержки ассоциации Украина-ЕС (ИнноЛабЕС)", которая реализуется при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

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