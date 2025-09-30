ПАСЕ запустит инициативу для военных медийщиков в честь убитой в российском плену журналистки Рощиной
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) начнет ежегодную акцию под названием "Победа для Виктории", чтобы почтить военных корреспондентов и журналистов, которые рискуют и часто теряют жизнь в зонах боевых действий. Инициативу назвали в честь убитой в российском плену журналистки Виктории Рощиной.
Об этом говорится в заявлении на сайте ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ.
Инициатива, предложенная президентом ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, была одобрена Ассамблеей в рамках будущей резолюции об освобождении украинских журналистов, находящихся в плену в России.
Резолюцию представят во время осенней сессии Ассамблеи.
"Каждый год десятки журналистов погибают, заключаются в тюрьму или насильно исчезают в зонах боевых действий. Ежегодное чествование их памяти инициативой "Победа Виктория" отдает дань уважения военным корреспондентам и журналистам, которые рискуют и часто теряют свою жизнь во время своей работы, защищая право на информацию и правду в зонах конфликтов", - отметила украинский нардеп и член делегации от Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук.
Инициатива "Победа для Виктории" является частью кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение", которая призывает к усилению защиты журналистов и прекращению безнаказанности за преступления против них.
Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.
