Новости Смерть Виктории Рощиной в плену РФ
253 6

ПАСЕ запустит инициативу для военных медийщиков в честь убитой в российском плену журналистки Рощиной

ПАСЕ запустит инициативу в честь журналистки Виктории Рощиной

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) начнет ежегодную акцию под названием "Победа для Виктории", чтобы почтить военных корреспондентов и журналистов, которые рискуют и часто теряют жизнь в зонах боевых действий. Инициативу назвали в честь убитой в российском плену журналистки Виктории Рощиной.

Об этом говорится в заявлении на сайте ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

Инициатива, предложенная президентом ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, была одобрена Ассамблеей в рамках будущей резолюции об освобождении украинских журналистов, находящихся в плену в России.

Резолюцию представят во время осенней сессии Ассамблеи.

"Каждый год десятки журналистов погибают, заключаются в тюрьму или насильно исчезают в зонах боевых действий. Ежегодное чествование их памяти инициативой "Победа Виктория" отдает дань уважения военным корреспондентам и журналистам, которые рискуют и часто теряют свою жизнь во время своей работы, защищая право на информацию и правду в зонах конфликтов", - отметила украинский нардеп и член делегации от Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Инициатива "Победа для Виктории" является частью кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение", которая призывает к усилению защиты журналистов и прекращению безнаказанности за преступления против них.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

гарна ініціатива, але все одно цього замало...
30.09.2025 21:58 Ответить
Чому не описано,як в Харкові жорстко критикувала ерма,звязку немає ніякого?
30.09.2025 22:06 Ответить
А почему мы как страна ничего не предлагаем?
Почему СЕНЦОВ получил не УКРАИНСКУЮ ПРЕМИЮ?
Почему НОБЕЛЕВСКАЯ ЛАУРЕАТКА в Украине молчит?
Пани Александра Матвийчук - где ВАШ ГОЛОС?
До премии вас было слышно
А сейчас и не слышно и не видно....
30.09.2025 22:10 Ответить
На 90-му році помер агент кгб "Январскій"

@ Згідно з розсекреченими архівами КДБ, Віталій Коротич був завербованим агентом спецслужб під псевдонімом "Январський". Про це у своєму блозі на сайті видання "Україна молода" https://umoloda.kyiv.ua/number/0/196/187167 повідомляв Віталій Портников у 2024-му році.
Український історик Олександр Зінченко такожhttps://www.facebook.com/oleksandr.zinchenko/posts/%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B2-1967-%D0%B8-1969-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3/9481488328532685/ публікувавскановані сторінки з архівів спецслужб, де йшлося про Коротича.
"Агент "Январский" (особиста справа 86683) був завербований у 1963 році шляхом поступового залучення до негласної співпраці", - написав Зінченко.
Саме цей факт із біографії поета, вважають журналісти та історики, вплинув на його призначення редактором "Огонька", отримання стипендій від ЮНЕСКО в 1970-х, а також його вибір залишатися у Москві.
30.09.2025 22:39 Ответить
Всі редактори "Огонька" або співпрацювали з КГБ, або були агентами КГБ.
30.09.2025 22:48 Ответить
Чужие там не ходят
30.09.2025 22:54 Ответить
 
 