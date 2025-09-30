ПАРЄ започаткує ініціативу для воєнних медійників на честь закатованої у РФ журналістки Рощиної
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) започаткує щорічну акцію під назвою "Перемога для Вікторії", щоб вшанувати воєнних кореспондентів та журналістів, які ризикують і часто втрачають життя у зонах бойових дій. Ініціативу назвали на честь вбитої у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.
Про це йдеться у заяві на сайті ПАРЄ, інформує Цензор.НЕТ.
Ініціатива, запропонована президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом, була схвалена Асамблеєю в рамках майбутньої резолюції про звільнення українських журналістів, які перебувають у полоні в Росії.
Резолюцію представлять під час осінньої сесії Асамблеї.
"Щороку десятки журналістів гинуть, ув’язнюються або насильно зникають у зонах бойових дій. Щорічне вшанування їхньої памʼяті ініціативою "Перемога Вікторія" віддає шану воєнним кореспондентам та журналістам, які ризикують і часто втрачають своє життя під час своєї роботи, захищаючи право на інформацію та правду в зонах конфліктів", - наголосила українська нардепка та членкиня делегації від України у ПАРЄ Євгенія Кравчук.
Ініціатива "Перемога для Вікторії" є частиною кампанії Ради Європи "Журналісти мають значення", яка закликає до посилення захисту журналістів та припинення безкарності за злочини проти них.
Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.
Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.
