ПАРЄ започаткує ініціативу для воєнних медійників на честь закатованої у РФ журналістки Рощиної

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) започаткує щорічну акцію під назвою "Перемога для Вікторії", щоб вшанувати воєнних кореспондентів та журналістів, які ризикують і часто втрачають життя у зонах бойових дій. Ініціативу назвали на честь вбитої у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.

Про це йдеться у заяві на сайті ПАРЄ, інформує Цензор.НЕТ.

Ініціатива, запропонована президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом, була схвалена Асамблеєю в рамках майбутньої резолюції про звільнення українських журналістів, які перебувають у полоні в Росії.

Резолюцію представлять під час осінньої сесії Асамблеї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналістка Рощина загинула в СІЗО Пермського краю в РФ, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

"Щороку десятки журналістів гинуть, ув’язнюються або насильно зникають у зонах бойових дій. Щорічне вшанування їхньої памʼяті ініціативою "Перемога Вікторія" віддає шану воєнним кореспондентам та журналістам, які ризикують і часто втрачають своє життя під час своєї роботи, захищаючи право на інформацію та правду в зонах конфліктів", - наголосила українська нардепка та членкиня делегації від України у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Ініціатива "Перемога для Вікторії" є частиною кампанії Ради Європи "Журналісти мають значення", яка закликає до посилення захисту журналістів та припинення безкарності за злочини проти них.

Читайте також: Закатовану в РФ журналістку Рощину посмертно відзначили у США нагородою Oxi Courage Award за сміливість

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із закатованою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною попрощалися у Києві. ФОТО