Новини Смерть Вікторії Рощиної у полоні РФ
ПАРЄ започаткує ініціативу для воєнних медійників на честь закатованої у РФ журналістки Рощиної

ПАРЄ започаткує ініціативу на честь журналістки Вікторії Рощини

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) започаткує щорічну акцію під назвою "Перемога для Вікторії", щоб вшанувати воєнних кореспондентів та журналістів, які ризикують і часто втрачають життя у зонах бойових дій. Ініціативу назвали на честь вбитої у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.

Про це йдеться у заяві на сайті ПАРЄ, інформує Цензор.НЕТ.

Ініціатива, запропонована президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом, була схвалена Асамблеєю в рамках майбутньої резолюції про звільнення українських журналістів, які перебувають у полоні в Росії.

Резолюцію представлять під час осінньої сесії Асамблеї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналістка Рощина загинула в СІЗО Пермського краю в РФ, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

"Щороку десятки журналістів гинуть, ув’язнюються або насильно зникають у зонах бойових дій. Щорічне вшанування їхньої памʼяті ініціативою "Перемога Вікторія" віддає шану воєнним кореспондентам та журналістам, які ризикують і часто втрачають своє життя під час своєї роботи, захищаючи право на інформацію та правду в зонах конфліктів", - наголосила українська нардепка та членкиня делегації від України у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Ініціатива "Перемога для Вікторії" є частиною кампанії Ради Європи "Журналісти мають значення", яка закликає до посилення захисту журналістів та припинення безкарності за злочини проти них.

Читайте також: Закатовану в РФ журналістку Рощину посмертно відзначили у США нагородою Oxi Courage Award за сміливість

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із закатованою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною попрощалися у Києві. ФОТО

журналістика (1810) ПАРЄ (856) Рощина Вікторія (37)
гарна ініціатива, але все одно цього замало...
30.09.2025 21:58 Відповісти
Чому не описано,як в Харкові жорстко критикувала ерма,звязку немає ніякого?
30.09.2025 22:06 Відповісти
А почему мы как страна ничего не предлагаем?
Почему СЕНЦОВ получил не УКРАИНСКУЮ ПРЕМИЮ?
Почему НОБЕЛЕВСКАЯ ЛАУРЕАТКА в Украине молчит?
Пани Александра Матвийчук - где ВАШ ГОЛОС?
До премии вас было слышно
А сейчас и не слышно и не видно....
30.09.2025 22:10 Відповісти
На 90-му році помер агент кгб "Январскій"

@ Згідно з розсекреченими архівами КДБ, Віталій Коротич був завербованим агентом спецслужб під псевдонімом "Январський". Про це у своєму блозі на сайті видання "Україна молода" https://umoloda.kyiv.ua/number/0/196/187167 повідомляв Віталій Портников у 2024-му році.
Український історик Олександр Зінченко такожhttps://www.facebook.com/oleksandr.zinchenko/posts/%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B2-1967-%D0%B8-1969-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3/9481488328532685/ публікувавскановані сторінки з архівів спецслужб, де йшлося про Коротича.
"Агент "Январский" (особиста справа 86683) був завербований у 1963 році шляхом поступового залучення до негласної співпраці", - написав Зінченко.
Саме цей факт із біографії поета, вважають журналісти та історики, вплинув на його призначення редактором "Огонька", отримання стипендій від ЮНЕСКО в 1970-х, а також його вибір залишатися у Москві.
30.09.2025 22:39 Відповісти
Всі редактори "Огонька" або співпрацювали з КГБ, або були агентами КГБ.
30.09.2025 22:48 Відповісти
Чужие там не ходят
30.09.2025 22:54 Відповісти
 
 