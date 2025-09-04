Закатовану в РФ журналістку Рощину посмертно відзначили у США нагородою Oxi Courage Award за сміливість

Закатована у російському полоні українська журналістка та військова кореспондентка Вікторія Рощина посмертно удостоєна американської відзнаки за сміливість Oxi Courage Award.

Про це повідомила експосол України в США Оксана Маркарова після зустрічі з керівництвом фундації The Washington Oxi Day Foundation, передає Цензор.НЕТ.

Фундація була створена у 2011 році в пам’ять про героїзм грецького народу, який у 1940 році сказав "Oxi" ("ні") вимозі нацистської Німеччини здатися. Щороку вона вшановує людей і організації, які проявили відвагу та рішучість у сучасному світі.

Раніше лауреатами премії ставали президент України Володимир Зеленський (2022 рік), організація Save Ukraine та співачка Руслана Лижичко. Цього року нагороду отримає Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

