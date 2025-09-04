УКР
Новини Смерть Вікторії Рощиної у полоні РФ
Закатовану в РФ журналістку Рощину посмертно відзначили у США нагородою Oxi Courage Award за сміливість

Закатована у російському полоні українська журналістка та військова кореспондентка Вікторія Рощина посмертно удостоєна американської відзнаки за сміливість Oxi Courage Award.

Про це повідомила експосол України в США Оксана Маркарова після зустрічі з керівництвом фундації The Washington Oxi Day Foundation, передає Цензор.НЕТ.

Фундація була створена у 2011 році в пам’ять про героїзм грецького народу, який у 1940 році сказав "Oxi" ("ні") вимозі нацистської Німеччини здатися. Щороку вона вшановує людей і організації, які проявили відвагу та рішучість у сучасному світі.

Раніше лауреатами премії ставали президент України Володимир Зеленський (2022 рік), організація Save Ukraine та співачка Руслана Лижичко. Цього року нагороду отримає Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із закатованою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною попрощалися у Києві. ФОТО

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 956 військовослужбовців, 527 - посмертно

нагорода (1308) США (24211) Рощина Вікторія (35)
То,что сделали с Викой российские палачи - за гранью
Виктория Рощина - должна стать для всех нас
Символом духа и жертвенности
И она требует мщения!!!!!!
04.09.2025 13:44 Відповісти
Як найвеличніший Християнин, усіх часів і Народів, Трамп, кожні 2-3 тижні, через кожні 50 днів, упродовж уже >200 днів!!!, ну дуже переймається життям Українців в Мирній Україні з початком московської війни проти України, а ******, як воєнний злочинець таврований, пообнімашись з ХРИСТИЯНИНОМ Трампом, ЩОДЕННО убиває Українців, з 2014 року!!!!
Це просто, якась велич БІЛОГО ДОМУ!!
04.09.2025 13:44 Відповісти
Добрая память
04.09.2025 13:53 Відповісти
Цікаво, на церемонії вказували що її закатували кацапи? Чи це було б дуже неполіткоректно і обійшлися загальними фразами?
04.09.2025 14:02 Відповісти
 
 