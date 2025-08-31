Зеленський нагородив 956 військовослужбовців, 527 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 956 військовослужбовців, з яких 527 - посмертно.

Відповідні укази №667/2025 та №668/2025 від 30 серпня оприлюднені на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Нагороди присвоєно за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Серед відзнак - ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

