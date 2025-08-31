УКР
Зеленський нагородив 956 військовослужбовців, 527 - посмертно

Зеленський та прем’єр Албанії Еді Рама провела телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 956 військовослужбовців, з яких 527 - посмертно. 

Відповідні укази №667/2025 та №668/2025 від 30 серпня оприлюднені на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Нагороди присвоєно за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Серед відзнак - ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Нагороджувати посмертно зеленський мастак.
показати весь коментар
31.08.2025 11:46 Відповісти
Коли вже посмертно нагородять Вову ********** і д'Єрьмака? Заслужили.
показати весь коментар
31.08.2025 12:16 Відповісти
З глибокою... радістю, хочемо повідомити, що Володимир Зеленський та Андрій Єрмак вийшли з чату назавжди.
Сумуємо, що це трапилося тільки тепер.
😆
показати весь коментар
31.08.2025 12:38 Відповісти
Це вже традиція.
З понеділка до п'ятниці імітація бурної роботи.
Кудись подзвонив, про щось попи🤬ів, когось заслухав, взяв в рот під особистий контроль.
В суботу (коли люди вдома) покритикував політичних опонентів, або покритикував партнерів, за недостатню підтримку.
В неділю бажано когось нагородити і щось підписати.
показати весь коментар
31.08.2025 12:34 Відповісти
Владимир владимирович ну купите меня ,яхароший
Інтернет 20років назад
показати весь коментар
31.08.2025 12:38 Відповісти
 
 