Зеленський нагородив 956 військовослужбовців, 527 - посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 956 військовослужбовців, з яких 527 - посмертно.
Відповідні укази №667/2025 та №668/2025 від 30 серпня оприлюднені на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Нагороди присвоєно за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.
Серед відзнак - ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
Сумуємо, що це трапилося тільки тепер.
😆
З понеділка до п'ятниці імітація бурної роботи.
Кудись подзвонив, про щось попи🤬ів, когось заслухав, взяв
в ротпід особистий контроль.
В суботу (коли люди вдома) покритикував політичних опонентів, або покритикував партнерів, за недостатню підтримку.
В неділю бажано когось нагородити і щось підписати.
