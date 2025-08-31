Зеленский наградил 956 военнослужащих, 527 - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 956 военнослужащих, из которых 527 - посмертно.

Соответствующие указы №667/2025 и №668/2025 от 30 августа обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Среди отличий - ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество", а также медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

