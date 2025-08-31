РУС
Зеленский наградил 956 военнослужащих, 527 - посмертно

Зеленский и премьер Албании Эди Рама провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 956 военнослужащих, из которых 527 - посмертно.

Соответствующие указы №667/2025 и №668/2025 от 30 августа обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Среди отличий - ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество", а также медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Нагороджувати посмертно зеленський мастак.
показать весь комментарий
31.08.2025 11:46 Ответить
Коли вже посмертно нагородять Вову ********** і д'Єрьмака? Заслужили.
показать весь комментарий
31.08.2025 12:16 Ответить
З глибокою... радістю, хочемо повідомити, що Володимир Зеленський та Андрій Єрмак вийшли з чату назавжди.
Сумуємо, що це трапилося тільки тепер.
😆
показать весь комментарий
31.08.2025 12:38 Ответить
Це вже традиція.
З понеділка до п'ятниці імітація бурної роботи.
Кудись подзвонив, про щось попи🤬ів, когось заслухав, взяв в рот під особистий контроль.
В суботу (коли люди вдома) покритикував політичних опонентів, або покритикував партнерів, за недостатню підтримку.
В неділю бажано когось нагородити і щось підписати.
показать весь комментарий
31.08.2025 12:34 Ответить
Владимир владимирович ну купите меня ,яхароший
Інтернет 20років назад
показать весь комментарий
31.08.2025 12:38 Ответить
Мертвими патріоти України подобаються ЗЄ набагато більше ніж живими.
показать весь комментарий
31.08.2025 12:55 Ответить
 
 