Зеленский наградил 956 военнослужащих, 527 - посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 956 военнослужащих, из которых 527 - посмертно.
Соответствующие указы №667/2025 и №668/2025 от 30 августа обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.
Среди отличий - ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество", а также медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
Сумуємо, що це трапилося тільки тепер.
😆
З понеділка до п'ятниці імітація бурної роботи.
Кудись подзвонив, про щось попи🤬ів, когось заслухав, взяв
в ротпід особистий контроль.
В суботу (коли люди вдома) покритикував політичних опонентів, або покритикував партнерів, за недостатню підтримку.
В неділю бажано когось нагородити і щось підписати.
