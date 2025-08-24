Старший солдат НГУ, Герой Украины Александр Хомяк посмертно получил орден "Золотая Звезда". ВИДЕО
Старший солдат НГУ, Герой Украины Александр Хомяк посмертно получил орден "Золотая Звезда". Награду президент Владимир Зеленский передал маме погибшего военного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент передал родным погибших воинов, которые удостоены звания Герой Украины, ордена "Золотая Звезда".
Среди них, в частности старший солдат Александр Хомяк.
"В августе - сентябре прошлого года, находясь вместе с побратимами в окружении, осуществлял разведку. Благодаря этому удалось уничтожить 10 единиц бронированной техники, 4 минометные расчеты, 15 БпЛА и около 2 взводов оккупантов. Пятнадцатого сентября, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и уничтожил около двух отделений. В бою Александр Хомяк получил множественные огнестрельные ранения, но в последнюю минуту жизни прикрыл вход собратьев в укрытие, взял на себя удар и спас их от осколочных ранений", - говорится в сообщении.
"Ты должен был бы получать эту высокую награду лично, доказав в бою свое Мужество, Силу и Честь! А мы бы все радовались за Тебя и поздравляли Тебя! Но Вселенная решила забрать Тебя в свое Войско... Небесное... И теперь Твоей Маме приходится вести свою битву... быть Сильной и Мужественной... заплатив свою высокую цену за Твою высокую награду... Людмила Васильевна, мы все перед Вами в бесконечном долгу. P.s. такая цена нашей Независимости", - написала в соцсети фейсбук Ирина Литвиненко.
Напомним, что в феврале этого года президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военнослужащим батальона "Свобода" 4 бригады "Рубеж" НГУ, которые 67 суток вели бой в окружении врага для того, чтобы остановить российское наступление на город Северск: Стоцкому Владиславу Владимировичу, Омеляненко Роману Владимировичу, Хомяку Александру Викторовичу (посмертно).
Ранее старший лейтенант Владислав Стоцкий в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал, как восемь бойцов батальона "Свобода" 67 дней вели бой в окружении врага. Они останавливали российское наступление на город Северск Донецкой области. Посмотреть интервью можно здесь.
