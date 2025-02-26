Зеленский присвоил звание Героя Украины трем бойцам батальона Нацгвардии "Свобода", которые 67 суток держали оборону в окружении оккупантов

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военнослужащим батальона "Свобода" 4-й бригады "Рубеж" НГУ, которые 67 суток вели бой в окружении врага для того, чтобы остановить российское наступление на город Северск. Одному из них посмертно.

Об этом говорится в соответствующих указах, опубликованных на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент постановил присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" старшему солдату Стоцкому Владиславу Владимировичу.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Стоцкому Владиславу Владимировичу - старшему лейтенанту", - говорится в указе.

А также старшему солдату Емельяненко Роману Владимировичу.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Омельяненко Роману Владимировичу – старшему солдату", - говорится в указе.

Также звание Герой Украины присвоено старшему солдату Хомяку Александру Викторовичу (посмертно).

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ХОМЯКУ Александру Викторовичу – старшему солдату (посмертно)", - сказано в указе.

Напомним, что ранее старший лейтенант Владислав Стоцкий в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал, как восемь бойцов батальона "Свобода" 67 дней вели бой в окружении врага. Они останавливали российское наступление на город Северск Донецкой области. Посмотреть интервью можно здесь.

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