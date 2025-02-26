РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8900 посетителей онлайн
Новости
11 709 18

Зеленский присвоил звание Героя Украины трем бойцам батальона Нацгвардии "Свобода", которые 67 суток держали оборону в окружении оккупантов

Зеленский присвоил звание Героя Украины военному Владиславу Стоцкому

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военнослужащим батальона "Свобода" 4-й бригады "Рубеж" НГУ, которые 67 суток вели бой в окружении врага для того, чтобы остановить российское наступление на город Северск. Одному из них посмертно.

Об этом говорится в соответствующих указах, опубликованных на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент постановил присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" старшему солдату Стоцкому Владиславу Владимировичу.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Стоцкому Владиславу Владимировичу - старшему лейтенанту", - говорится в указе.

А также старшему солдату Емельяненко Роману Владимировичу.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Омельяненко Роману Владимировичу – старшему солдату", - говорится в указе.

Также звание Герой Украины присвоено старшему солдату Хомяку Александру Викторовичу (посмертно).

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ХОМЯКУ Александру Викторовичу – старшему солдату (посмертно)", - сказано в указе.

Напомним, что ранее старший лейтенант Владислав Стоцкий в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал, как восемь бойцов батальона "Свобода" 67 дней вели бой в окружении врага. Они останавливали российское наступление на город Северск Донецкой области. Посмотреть интервью можно здесь.

Читайте также: Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины парамедику Ирине Цыбух

Автор: 

Герой Украины (454) Зеленский Владимир (20210) военнослужащие (6096)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
🇺🇦🔥😎. Уклін тобі воїне.
показать весь комментарий
26.02.2025 21:34
+25
а потім на цьому піариться Оманська Гнида

а сержант Журавель , Оманська Гнида ? ..під ТВОЇМ особистим контролем він помирав 3 доби ..

показать весь комментарий
26.02.2025 21:43
+24
Якби не Бутусов, то ніхто і не знав би про цього героїчного хлопця
показать весь комментарий
26.02.2025 21:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🇺🇦🔥😎. Уклін тобі воїне.
показать весь комментарий
26.02.2025 21:34 Ответить
отримали усі вісім?
показать весь комментарий
26.02.2025 21:39 Ответить
А що з командиром, через якого хлопці попали в оточення?
показать весь комментарий
26.02.2025 21:40 Ответить
Цікаве запитання ...
ІМХО - пішов на підвищення ...?
показать весь комментарий
26.02.2025 21:41 Ответить
коли командування дебіли - тоді з'являться героїзм

цим я лише підкреслюю героїзм хлопців..просто пройо...и та зраду командування вони вимушені закривати власним героїзмом та життям.
показать весь комментарий
26.02.2025 21:41 Ответить
а потім на цьому піариться Оманська Гнида

а сержант Журавель , Оманська Гнида ? ..під ТВОЇМ особистим контролем він помирав 3 доби ..

показать весь комментарий
26.02.2025 21:43 Ответить
Також на полі бою залишився поранений сержант Ярослав Журавель, який без допомоги помирав кілька днів на "нейтральній смузі".

14 липня на трагедію відреагував президент Володимир Зеленський, який взяв ситуацію "під особистий контроль".

28 липня під час мітингу під Офісом президента https://prm.ua/de-ti-buv-koli-moyemu-sinu-lamali-paltsi-batko-zagiblogo-******-zvernuvsya-do-zelenskogo/ батько загиблого українського воїна Ярослава Журавля жорстко розкритикував президента Володимира Зеленського.
показать весь комментарий
26.02.2025 21:50 Ответить
Вітаємо! Він неймовірний Воїн і Людина!!
показать весь комментарий
26.02.2025 21:42 Ответить
Якби не Бутусов, то ніхто і не знав би про цього героїчного хлопця
показать весь комментарий
26.02.2025 21:44 Ответить
... без сумніву!!!
показать весь комментарий
26.02.2025 21:46 Ответить
Бачив інтерв'ю вже давно - неймовірний і щирий хлопчина, без понтів і браварства, завдяки таким ЗСУ найкращі в світі. Дуже радий за нього. Вітаю.
показать весь комментарий
26.02.2025 21:47 Ответить
це добре!
ми маємо знати героїв лице!
пацан красава!!!
а що з остальними сімома хлопцями???
показать весь комментарий
26.02.2025 21:53 Ответить
Герои - это когда армия ********.
показать весь комментарий
26.02.2025 21:53 Ответить
Армія не про* бала !! про*бав🤡 говнокомандуючий !!! Слава СЗУ !!!
показать весь комментарий
26.02.2025 22:19 Ответить
Ці герої і є армія. А чотирижди ухилянт продав Україну в Омані.
показать весь комментарий
27.02.2025 06:45 Ответить
Респект Героям!
показать весь комментарий
27.02.2025 00:18 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
27.02.2025 04:14 Ответить
 
 