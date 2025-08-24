Старший солдат НГУ, Герой України Олександр Хомяк посмертно отримав орден "Золота Зірка". ВIДЕО
Старший солдат НГУ, Герой України Олександр Хомяк посмертно отримав орден "Золота Зірка". Нагороду президент Володимир Зеленський передав мамі загиблого військового.
Президент передав рідним загиблих воїнів, які удостоєні звання Герой України, ордени "Золота Зірка".
Серед них, зокрема старший солдат Олександр Хомяк.
"У серпні – вересні минулого року, перебуваючи разом із побратимами в оточенні, здійснював розвідку. Завдяки цьому вдалося знищити 10 одиниць броньованої техніки, 4 мінометні розрахунки, 15 БпЛА та близько 2 взводів окупантів. П’ятнадцятого вересня, попри чисельну перевагу ворога, вступив у стрілецький бій і знищив близько двох відділень. У бою Олександр Хомяк зазнав множинних вогнепальних поранень, але в останню хвилину життя прикрив вхід побратимів до укриття, узяв на себе удар і врятував їх від осколкових поранень", - йдеться у повідомленні.
"Ти мав би отримувати цю високу нагороду особисто, довівши в бою свою Мужність Силу та Честь! А ми би всі раділи за Тебе і вітали Тебе! Але Всесвіт вирішив забрати Тебе до свого Війська... Небесного ... І тепер Твоїй Мамі доводиться вести свою битву ... бути Сильною та Мужньою ... заплативши свою високу ціну за Твою високу нагороду ... Людмила Василівна, ми всі перед Вами в нескінченному боргу. P.s. така ціна нашої Незалежності", - написала у соцмережі фейсбук Ірина Литвиненко.
Нагадаємо, що у лютому цьогоріч президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України трьом військовослужбовцям батальйону "Свобода" 4 бригади "Рубіж" НГУ, які 67 діб вели бій в оточенні ворога для того, щоб зупинити російський наступ на місто Сіверськ: Стоцькому Владиславу Володимировичу, Омеляненку Роману Володимировичу, Хомяку Олександру Вікторовичу (посмертно).
Раніше старший лейтенант Владислав Стоцький в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів, як вісім бійців батальйону "Свобода" 67 днів вели бій в оточенні ворога. Вони зупиняли російський наступ на місто Сіверськ Донецької області. Переглянути інтерв'ю можна тут.
