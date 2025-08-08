Із закатованою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною попрощалися у Києві. ФОТО

У Києві попрощалися з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

У Михайлівському Соборі о 12:00 відбулася панахида за загиблою.

Після цього пройшло прощання на Майдані Незалежності.

Вікторію Рощину поховають на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадуємо, українська журналістка Вікторія Рощина потрапила у російський полон у серпні 2023 року. Тоді вона поїхала робити репортажі з окупованих Росією територій.

Понад рік рідні й близькі чекали на обмін Вікторії та повернення додому. Однак у жовтні 2024 року її батько отримав від росіян звістку, що Вікторія померла у полоні. Весь цей час вона перебувала у різних тюрмах, а останні місяці Росія утримувала українську журналістку в слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ.

У російському полоні Вікторію Рощину жорстоко катували — на її тілі були ножові поранення, журналістка важила до 30 кілограмів, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок. Напередодні поховання нова судово-медична експертиза виявила низку ушкоджень на тілі Вікторії Рощиної, про які раніше не повідомлялося. Зокрема, вона мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи в м’які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи.

