Журналістку Вікторію Рощину, вбиту у російському полоні, нагороджено орденом Свободи
Президент України Володимир Зеленський орденом Свободи нагородив загиблу у російському полоні журналістку Вікторію Рощину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ президента.
"Нагородити орденом Свободи РОЩИНУ Вікторію Володимирівну – правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)", - йдеться в документі.
Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.
Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.
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