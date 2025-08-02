Журналістку Вікторію Рощину, вбиту у російському полоні, нагороджено орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський орденом Свободи нагородив загиблу у російському полоні журналістку Вікторію Рощину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ президента.

"Нагородити орденом Свободи РОЩИНУ Вікторію Володимирівну – правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)", - йдеться в документі.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

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