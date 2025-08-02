Журналистка Виктория Рощина, которую убили в российском плену, награждена орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский орденом Свободы наградил погибшую в российском плену журналистку Викторию Рощину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Наградить орденом Свободы РОЩИНУ Викторию Владимировну - правозащитницу, тележурналистку, военную корреспондентку (посмертно)", - говорится в документе.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

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