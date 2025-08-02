РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8874 посетителя онлайн
Новости Смерть Виктории Рощиной в плену РФ
370 2

Журналистка Виктория Рощина, которую убили в российском плену, награждена орденом Свободы

виктория,рощина

Президент Украины Владимир Зеленский орденом Свободы наградил погибшую в российском плену журналистку Викторию Рощину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Наградить орденом Свободы РОЩИНУ Викторию Владимировну - правозащитницу, тележурналистку, военную корреспондентку (посмертно)", - говорится в документе.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прощание с журналисткой Викторией Рощиной состоится 8 августа в Киеве

Автор: 

награда (1833) Рощина Виктория (32)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а пердаку героя дадуть і міндичу в придачу за золотий унітаз зелена владав всій красі
показать весь комментарий
02.08.2025 10:50 Ответить
 
 