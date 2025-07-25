Прощание с журналисткой Викторией Рощиной состоится 8 августа в Киеве

8 августа 2025 года в Киеве состоится прощание с журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла в российском плену.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Прощание начнется со службы в Михайловском Соборе в 12:00.

Короткая гражданская церемония состоится на Майдане Независимости в 13:00, в 14:00 - захоронение на Байковом кладбище.

Прощание организуют коллеги Виктории из нескольких редакций, с которыми она сотрудничала. Семья журналистки просит не обращаться к ним за комментариями во время прощания.

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Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

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