Прощання із журналісткою Вікторією Рощиною відбудеться 8 серпня у Києві
8 серпня 2025 року у Києві відбудеться прощання з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Прощання розпочнеться зі служби у Михайлівському Соборі о 12:00.
Коротка цивільна церемонія відбудеться на Майдані Незалежності о 13:00, о 14:00 — поховання на Байковому кладовищі.
Прощання організовують колеги Вікторії з кількох редакцій, із якими вона співпрацювала. Родина журналістки просить не звертатися до них по коментарі під час прощання.
Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.
Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.
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