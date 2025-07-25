Прощання із журналісткою Вікторією Рощиною відбудеться 8 серпня у Києві

8 серпня 2025 року у Києві відбудеться прощання з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Прощання розпочнеться зі служби у Михайлівському Соборі о 12:00.

Коротка цивільна церемонія відбудеться на Майдані Незалежності о 13:00, о 14:00 — поховання на Байковому кладовищі.

Прощання організовують колеги Вікторії з кількох редакцій, із якими вона співпрацювала. Родина журналістки просить не звертатися до них по коментарі під час прощання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На тілі вбитої в полоні РФ журналістки Рощиної знайшли нові сліди тортур, - Офіс генпрокурора

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є встановлені факти, що до Рощиної застосовувалися тортури, - Лубінець