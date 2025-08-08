С замученной в российском плену журналисткой Викторией Рощиной простились в Киеве. ФОТО
В Киеве попрощались с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла в российском плену.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.
В Михайловском Соборе в 12:00 состоялась панихида по погибшей.
После этого прошло прощание на Майдане Незалежности.
Викторию Рощину похоронят на Байковом кладбище в Киеве.
Напоминаем, украинская журналистка Виктория Рощина попала в российский плен в августе 2023 года. Тогда она поехала делать репортажи с оккупированных Россией территорий.
Более года родные и близкие ждали обмена Виктории и возвращения домой. Однако в октябре 2024 года ее отец получил от россиян известие, что Виктория умерла в плену. Все это время она находилась в разных тюрьмах, а последние месяцы Россия удерживала украинскую журналистку в следственном изоляторе №2 Таганрога Ростовской области РФ.
В российском плену Викторию Рощину жестоко пытали - на ее теле были ножевые ранения, журналистка весила до 30 килограммов, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок. Накануне захоронения новая судебно-медицинская экспертиза обнаружила ряд повреждений на теле Виктории Рощиной, о которых ранее не сообщалось. В частности, она имела травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, ссадину левой стопы.
коли думаєш що орки робили з Вікторією, то це не з 21 сторіччя, а з тих часів, коли дві тисячі тому всілякі божевільні нерони травили перших християн левами на аренах колізеїв - тваринна садиська жорстокість.
ті нерони залишилисьв історії божевільнними садистами, а мученики-християни стали святими
.
Вікторією Рощиною , та щирі співчуття ії родині 😪😪😪
ця відчайдушнно
сміливабезстрашна дівчина сама їхала в окуповані території, бо вважала, що має нести правду звідти.
такі люди трапляються, дуже, дуже рідко і... гинуть.
Герою Слава !