РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7823 посетителя онлайн
Новости Фото Смерть Виктории Рощиной в плену РФ Прощание с Викторией Рощиной
2 150 9

С замученной в российском плену журналисткой Викторией Рощиной простились в Киеве. ФОТО

В Киеве попрощались с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла в российском плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

прощание в Киеве с Рощиной

В Михайловском Соборе в 12:00 состоялась панихида по погибшей.

прощание в Киеве с Рощиной

После этого прошло прощание на Майдане Незалежности.

прощание в Киеве с Рощиной

Викторию Рощину похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Читайте: Журналистка Виктория Рощина, убитая в российском плену, награждена орденом Свободы (посмертно)

Напоминаем, украинская журналистка Виктория Рощина попала в российский плен в августе 2023 года. Тогда она поехала делать репортажи с оккупированных Россией территорий.

Более года родные и близкие ждали обмена Виктории и возвращения домой. Однако в октябре 2024 года ее отец получил от россиян известие, что Виктория умерла в плену. Все это время она находилась в разных тюрьмах, а последние месяцы Россия удерживала украинскую журналистку в следственном изоляторе №2 Таганрога Ростовской области РФ.

В российском плену Викторию Рощину жестоко пытали - на ее теле были ножевые ранения, журналистка весила до 30 килограммов, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок. Накануне захоронения новая судебно-медицинская экспертиза обнаружила ряд повреждений на теле Виктории Рощиной, о которых ранее не сообщалось. В частности, она имела травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, ссадину левой стопы.

Также читайте: Экс-руководитель СИЗО Таганрога лично давал приказы пытать журналистку Викторию Рощину, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25984) плен (2675) похороны (1538) Рощина Виктория (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мучениця
показать весь комментарий
08.08.2025 22:08 Ответить
так !

коли думаєш що орки робили з Вікторією, то це не з 21 сторіччя, а з тих часів, коли дві тисячі тому всілякі божевільні нерони травили перших християн левами на аренах колізеїв - тваринна садиська жорстокість.

ті нерони залишилисьв історії божевільнними садистами, а мученики-християни стали святими

.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:14 Ответить
І тепер з вбивцями у яких руки по шию в крові ви хочете коньячку випити і на мирну вечерю запросити
показать весь комментарий
08.08.2025 22:12 Ответить
Українці сумують за журналісткою і Героєм України
Вікторією Рощиною , та щирі співчуття ії родині 😪😪😪
показать весь комментарий
08.08.2025 22:13 Ответить
покарати б виродків причетних до катувань… руснява мразота горіть у пеклі…..
показать весь комментарий
08.08.2025 22:20 Ответить
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
показать весь комментарий
08.08.2025 22:28 Ответить
Хто і для чого відправив цю дівчину на окуповані території ?.
показать весь комментарий
08.08.2025 22:41 Ответить
ніхто !

ця відчайдушнно смілива безстрашна дівчина сама їхала в окуповані території, бо вважала, що має нести правду звідти.
такі люди трапляються, дуже, дуже рідко і... гинуть.

Герою Слава !
показать весь комментарий
08.08.2025 23:18 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 23:12 Ответить
 
 