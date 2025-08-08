С замученной в российском плену журналисткой Викторией Рощиной простились в Киеве. ФОТО

В Киеве попрощались с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла в российском плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

В Михайловском Соборе в 12:00 состоялась панихида по погибшей.

После этого прошло прощание на Майдане Незалежности.

Викторию Рощину похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Напоминаем, украинская журналистка Виктория Рощина попала в российский плен в августе 2023 года. Тогда она поехала делать репортажи с оккупированных Россией территорий.

Более года родные и близкие ждали обмена Виктории и возвращения домой. Однако в октябре 2024 года ее отец получил от россиян известие, что Виктория умерла в плену. Все это время она находилась в разных тюрьмах, а последние месяцы Россия удерживала украинскую журналистку в следственном изоляторе №2 Таганрога Ростовской области РФ.

В российском плену Викторию Рощину жестоко пытали - на ее теле были ножевые ранения, журналистка весила до 30 килограммов, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок. Накануне захоронения новая судебно-медицинская экспертиза обнаружила ряд повреждений на теле Виктории Рощиной, о которых ранее не сообщалось. В частности, она имела травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, ссадину левой стопы.

