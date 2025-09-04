Замученную в РФ журналистку Рощину посмертно отметили в США наградой Oxi Courage Award за смелость
Замученная в российском плену украинская журналистка и военный корреспондент Виктория Рощина посмертно удостоена американской награды за смелость Oxi Courage Award.
Об этом сообщила экс-посол Украины в США Оксана Маркарова после встречи с руководством фонда The Washington Oxi Day Foundation, передает Цензор.НЕТ.
Фонд был создан в 2011 году в память о героизме греческого народа, который в 1940 году сказал "Oxi" ("нет") требованию нацистской Германии сдаться. Ежегодно она чествует людей и организации, которые проявили отвагу и решительность в современном мире.
Ранее лауреатами премии становились президент Украины Владимир Зеленский (2022 год), организация Save Ukraine и певица Руслана Лыжичко. В этом году награду получит Виктория Рощина, которая погибла в российском плену.
Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.
Виктория Рощина - должна стать для всех нас
Символом духа и жертвенности
И она требует мщения!!!!!!
Це просто, якась велич БІЛОГО ДОМУ!!