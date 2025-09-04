Замученную в РФ журналистку Рощину посмертно отметили в США наградой Oxi Courage Award за смелость

Замученная в российском плену украинская журналистка и военный корреспондент Виктория Рощина посмертно удостоена американской награды за смелость Oxi Courage Award.

Об этом сообщила экс-посол Украины в США Оксана Маркарова после встречи с руководством фонда The Washington Oxi Day Foundation, передает Цензор.НЕТ.

Фонд был создан в 2011 году в память о героизме греческого народа, который в 1940 году сказал "Oxi" ("нет") требованию нацистской Германии сдаться. Ежегодно она чествует людей и организации, которые проявили отвагу и решительность в современном мире.

Ранее лауреатами премии становились президент Украины Владимир Зеленский (2022 год), организация Save Ukraine и певица Руслана Лыжичко. В этом году награду получит Виктория Рощина, которая погибла в российском плену.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С замученной в российском плену журналисткой Викторией Рощиной попрощались в Киеве. ФОТО

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил 956 военнослужащих, 527 - посмертно