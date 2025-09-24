Журналистка Рощина погибла в СИЗО Пермского края в РФ, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО
Украинская журналистка Виктория Рощина погибла 19 сентября 2024 года в СИЗО города Кизел Пермского края России. В это место несвободы оккупанты перевезли журналистку за 8 дней до ее гибели.
Об этом говорится в расследовании проекта "Слідство.інфо", информирует Цензор.НЕТ.
Место гибели
Журналистам благодаря данным из закрытых российских баз удалось получить информацию из свидетельства о смерти Рощиной, которое было выдано Ленинским отделом управления записи актов гражданского состояния администрации Перми. Дата смерти, зафиксированная в этом документе - 19 сентября 2024 года.
То, что Виктория умерла именно 19 сентября, "Слідству.Інфо" подтвердили и в Офисе Генерального прокурора. Это произошло непосредственно в СИЗО.
"В этом месте она находилась менее двух недель, и именно там произошла ее смерть. Именно в СИЗО в городе Кизел. Тело Виктории передали в Украину в таком состоянии, которое не предоставило возможности провести полноценное судебно-медицинское исследование, по результатам которого мы бы получили информацию о причине смерти Виктории", - рассказал начальник второго управления процессуального руководства и поддержания публичного обвинения Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Тарас Семкив.
Также журналисты пообщались с освобожденным из плена украинским военным по имени Даниил, который видел Рощину в Кизеле и был доставлен туда с ней одним поездом.
"Такое было очень редко, но бывало, что пересекались, несколькими словами могли перекинуться между собой. Я сидел в крайней камере, и она просто заглянула в глазок. Я как раз тогда был у дверей, и мы с ней поговорили немного. Она спросила, из какого я подразделения, сколько в плену нахожусь. И сказала, что скоро будет обмен. Ей говорили, что ее поменяют", - рассказывает Даниил.
Журналистку пытали
Кроме этого, ранее "Слідство.Інфо" получило показания сокамерницы Рощиной из Таганрогского СИЗО. Она рассказала, что Викторию пытали - на теле журналистки было много ножевых ран, которые она получила еще в плену на оккупированных Россией территориях.
"Когда были допросы, то россияне использовали электроток. Я видела на ее теле несколько рубцов - точно на руке и ноге. У нее была ножевая рана, ну, прям рубец свежий. Между костью и локтем в мягких тканях. И рубец был где-то сантиметров три", - рассказала женщина, которую удерживали вместе с Рощиной.
Этапирование
В сентябре 2024-го пленных начали перевозить вглубь России в СИЗО №3 города Кизел Пермского края. Расстояние от Таганрога до этого изолятора составляет около 2500 километров. По словам военного Даниила, этапирование пленных россияне организовали из-за того, что Таганрогское СИЗО начали переоборудовать для российских заключенных.
Даниил уточнил, что этапирование происходило несколькими "партиями" - Даниил ехал вместе с Викторией. Дорога заняла три дня: с 9 по 11 сентября. Даниил говорит, что в поезде Виктория выглядела осунувшейся и по сравнению с тем, когда видел ее в последний раз, еще более похудевшей. Однако ходить могла самостоятельно.
Из поезда пленных пересадили в автозаки, на которых и доставили в СИЗО №3 города Кизел Пермского края РФ. Освобожденные из Кизела военные, с которыми пообщалось "Слідство.Інфо", рассказали, что в изоляторе им пришлось пройти через жесткую так называемую приемку.
"Час-два меня постоянно избивали. Давали минуту передохнуть и снова начинали бить. За "приемку" дважды терял сознание. Женщин стригли налысо, было слышно как они плакали", - говорит Даниил.
"Всех очень сильно били, куда попало. Там могли ударить и просто орган какой-то отбить", - рассказал на правах анонимности еще один освобожденный из плена военный.
Оба мужчины засвидетельствовали о том, что из-за сильных избиений в Кизеле умер гражданский заложник, городской голова Днепрорудного 63-летний Евгений Матвеев.
"Ты там стоишь на месте. Целый день там у тебя есть воображаемый квадрат твой, в котором ты стоишь. То есть перемещаться по камере запрещено, нельзя садиться. Разговаривать между собой также запрещено, потому что камера все видит. Еще могут открыть окна. А это, извините, Кизел, там холодно очень. То есть там снег даже, мне кажется, летом есть. Однажды я запомнил, что около 30 градусов мороза было", - говорит 22-летний Даниил Мурашкин, которого вернули в Украину в июле 2025-го после 3,5 лет неволи.
Руководители СИЗО, которые могут быть причастны к гибели Рощиной
От источников журналистам удалось получить список работников СИЗО №3 города Кизел. "Слідство.Інфо" верифицировало его и выяснило, что в сентябре 2024-го обязанности начальника исполнял 39-летний Виталий Спирин. Из соцсетей Спирина известно, что он женат и воспитывает двоих детей. За 2023 год в СИЗО Спирин заработал 1 млн 49 тысяч российских рублей. Это около 450 тысяч гривен.
С 6 ноября 2024-го на посту руководителя Виталия Спирина заменил 40-летний Вячеслав Перевозкин, который возглавляет СИЗО по сей день.
"Очевидно, что в таком месте несвободы, как Кизел, такие действия не могут происходить без ведома руководителя. Это систематические проявления жестокого обращения в отношении украинцев в местах несвободы. Они точно происходят при попустительстве и указаниях руководства следственного изолятора", - говорит начальник управления Офиса Генпрокурора Тарас Семкив.
С погибшей Викторией Рощиной также могли контактировать начальник отдела охраны Евгений Трофимов, заместитель начальника по кадровой и воспитательной работе Константин Чекалов и заместитель начальника по тылу Алексей Дороднов.
Все сотрудники СИЗО в Кизеле, кроме Дороднова, и сейчас продолжают там работать.
Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.
треба міндіча охороняти
лексуси купувати
доведеться нам самим ту мразі кінчати потім
я готуюсь...
а ви?
Зеленському, вибори душу турбують, після Акакаяразніца …. і розмінування Півдня України, відведення війска….
Упокой Господи її душу. Через що тобі довелося пройти дитино... Красуня, розумниця, патріотка України. Особливо контрастує це чисте, чесне обличчя на фоні відгодованих свинячих пик, які повдягали камуфляж і крадуть, крадуть, крадуть. Плюнути б у ці свинячі рила, та нажаль слини не вистачить. Покойся з миром.
загинулаВБИТА в СІЗО Пермського краю в РФ.