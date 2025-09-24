Журналистка Рощина погибла в СИЗО Пермского края в РФ, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Украинская журналистка Виктория Рощина погибла 19 сентября 2024 года в СИЗО города Кизел Пермского края России. В это место несвободы оккупанты перевезли журналистку за 8 дней до ее гибели.

Об этом говорится в расследовании проекта "Слідство.інфо"

Место гибели

Журналистам благодаря данным из закрытых российских баз удалось получить информацию из свидетельства о смерти Рощиной, которое было выдано Ленинским отделом управления записи актов гражданского состояния администрации Перми. Дата смерти, зафиксированная в этом документе - 19 сентября 2024 года.

То, что Виктория умерла именно 19 сентября, "Слідству.Інфо" подтвердили и в Офисе Генерального прокурора. Это произошло непосредственно в СИЗО.

"В этом месте она находилась менее двух недель, и именно там произошла ее смерть. Именно в СИЗО в городе Кизел. Тело Виктории передали в Украину в таком состоянии, которое не предоставило возможности провести полноценное судебно-медицинское исследование, по результатам которого мы бы получили информацию о причине смерти Виктории", - рассказал начальник второго управления процессуального руководства и поддержания публичного обвинения Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Тарас Семкив.

Также журналисты пообщались с освобожденным из плена украинским военным по имени Даниил, который видел Рощину в Кизеле и был доставлен туда с ней одним поездом.

"Такое было очень редко, но бывало, что пересекались, несколькими словами могли перекинуться между собой. Я сидел в крайней камере, и она просто заглянула в глазок. Я как раз тогда был у дверей, и мы с ней поговорили немного. Она спросила, из какого я подразделения, сколько в плену нахожусь. И сказала, что скоро будет обмен. Ей говорили, что ее поменяют", - рассказывает Даниил.

Журналистку пытали

Кроме этого, ранее "Слідство.Інфо" получило показания сокамерницы Рощиной из Таганрогского СИЗО. Она рассказала, что Викторию пытали - на теле журналистки было много ножевых ран, которые она получила еще в плену на оккупированных Россией территориях.

"Когда были допросы, то россияне использовали электроток. Я видела на ее теле несколько рубцов - точно на руке и ноге. У нее была ножевая рана, ну, прям рубец свежий. Между костью и локтем в мягких тканях. И рубец был где-то сантиметров три", - рассказала женщина, которую удерживали вместе с Рощиной.

Этапирование

В сентябре 2024-го пленных начали перевозить вглубь России в СИЗО №3 города Кизел Пермского края. Расстояние от Таганрога до этого изолятора составляет около 2500 километров. По словам военного Даниила, этапирование пленных россияне организовали из-за того, что Таганрогское СИЗО начали переоборудовать для российских заключенных.

Даниил уточнил, что этапирование происходило несколькими "партиями" - Даниил ехал вместе с Викторией. Дорога заняла три дня: с 9 по 11 сентября. Даниил говорит, что в поезде Виктория выглядела осунувшейся и по сравнению с тем, когда видел ее в последний раз, еще более похудевшей. Однако ходить могла самостоятельно.

Из поезда пленных пересадили в автозаки, на которых и доставили в СИЗО №3 города Кизел Пермского края РФ. Освобожденные из Кизела военные, с которыми пообщалось "Слідство.Інфо", рассказали, что в изоляторе им пришлось пройти через жесткую так называемую приемку.

"Час-два меня постоянно избивали. Давали минуту передохнуть и снова начинали бить. За "приемку" дважды терял сознание. Женщин стригли налысо, было слышно как они плакали", - говорит Даниил.

"Всех очень сильно били, куда попало. Там могли ударить и просто орган какой-то отбить", - рассказал на правах анонимности еще один освобожденный из плена военный.

Оба мужчины засвидетельствовали о том, что из-за сильных избиений в Кизеле умер гражданский заложник, городской голова Днепрорудного 63-летний Евгений Матвеев.

"Ты там стоишь на месте. Целый день там у тебя есть воображаемый квадрат твой, в котором ты стоишь. То есть перемещаться по камере запрещено, нельзя садиться. Разговаривать между собой также запрещено, потому что камера все видит. Еще могут открыть окна. А это, извините, Кизел, там холодно очень. То есть там снег даже, мне кажется, летом есть. Однажды я запомнил, что около 30 градусов мороза было", - говорит 22-летний Даниил Мурашкин, которого вернули в Украину в июле 2025-го после 3,5 лет неволи.

Руководители СИЗО, которые могут быть причастны к гибели Рощиной

От источников журналистам удалось получить список работников СИЗО №3 города Кизел. "Слідство.Інфо" верифицировало его и выяснило, что в сентябре 2024-го обязанности начальника исполнял 39-летний Виталий Спирин. Из соцсетей Спирина известно, что он женат и воспитывает двоих детей. За 2023 год в СИЗО Спирин заработал 1 млн 49 тысяч российских рублей. Это около 450 тысяч гривен.

С 6 ноября 2024-го на посту руководителя Виталия Спирина заменил 40-летний Вячеслав Перевозкин, который возглавляет СИЗО по сей день.

"Очевидно, что в таком месте несвободы, как Кизел, такие действия не могут происходить без ведома руководителя. Это систематические проявления жестокого обращения в отношении украинцев в местах несвободы. Они точно происходят при попустительстве и указаниях руководства следственного изолятора", - говорит начальник управления Офиса Генпрокурора Тарас Семкив.

С погибшей Викторией Рощиной также могли контактировать начальник отдела охраны Евгений Трофимов, заместитель начальника по кадровой и воспитательной работе Константин Чекалов и заместитель начальника по тылу Алексей Дороднов.

Все сотрудники СИЗО в Кизеле, кроме Дороднова, и сейчас продолжают там работать.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

