28 украинских журналистов и медийщиков до сих пор остаются в российском плену

В плену РФ находятся 28 украинских журналистов.

По состоянию на сейчас, Россия удерживает в плену 28 украинских журналистов и медийщиков.

Об этом сообщила пресс-служба комитета ВР по вопросам свободы слова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы призываем международное сообщество продолжать давление на Россию, поскольку только огласка и упорная борьба приближают день, когда все украинцы вернутся домой", - отметили там.

В Институте массовой информации (ИМИ) сообщали, что всего за три с половиной года полномасштабного вторжения РФ совершила 841 преступление против журналистов и медиа в Украине.

Напомним, 24 августа из российского плена вернулся журналист информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк. Также Украина вернула из неволи журналиста Марка Калиуша.

