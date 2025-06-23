Сибига встретился с журналистом Есипенко и поздравил его с освобождением из российского плена: Продолжим бороться за освобождение каждого политзаключенного. ФОТО

Министр иностранных дел Украины встретился в аэропорту Варшавы с украинским журналистом, Владиславом Есипенко, который накануне был освобожден из российского плена.

Об этом глава МИД сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, их встреча состоялась, когда он направлялся в Брюссель, а Есипенко - в Прагу.

"Я поздравил Владислава с освобождением из российского плена. Он был незаконно задержан в Крыму в 2021 году и провел годы в российской тюрьме как политический заключенный. Москва преследовала его за правдивые репортажи с оккупированного украинского полуострова", - написал министр.

Сибига отметил, что МИД Украины "был среди тех, кто неутомимо требовал освобождения Владислава, настаивая на этом на всех возможных международных площадках".

"История Владислава демонстрирует, насколько важна борьба за справедливость. Мы продолжим бороться за освобождение каждого политзаключенного. Мы не успокоимся, пока все наши незаконно удерживаемые люди не будут на свободе и не воссоединятся со своими семьями", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

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Напомним, Есипенко задержали 12 марта 2021 года. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале в Крыму.

16 марта 2021 года ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая 2021 года журналисту добавили еще одну статью обвинения.

6 июля 2021 года подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.

16 февраля 2022 года подконтрольный России Симферопольский районный суд оккупированного Крыма огласил приговор по делу фрилансера проекта Радио Свобода Крым.Реалии Владислава Есипенко - его приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей по делу о незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. Российские прокуроры просили для Есипенко 11 лет за решеткой.

18 августа 2022 года так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму смягчил приговор Есипенко до 5 лет колонии общего режима и штрафа в размере 110 тысяч рублей.

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