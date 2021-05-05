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Арестованному оккупантами в Крыму журналисту Есипенко выдвинули новые обвинения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арестованному оккупантами в Крыму журналисту Есипенко выдвинули новые обвинения

В оккупированном Крыму журналисту "Радио Свобода" Владиславу Есипенко добавили еще одну статью обвинения. Его обвинили в незаконной перевозке оружия.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа", передает Цензор.НЕТ.

По словам его жены, к обвинению Есипенко добавилась ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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Ранее журналиста обвиняли только по ст. 223.1. УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Арестованному оккупантами в Крыму журналисту Есипенко выдвинули новые обвинения 01

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.
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