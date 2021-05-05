Заарештованому окупантами в Криму журналісту Єсипенку висунули нові звинувачення

В окупованому Криму журналісту "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку додали ще одну статтю обвинувачення. Його звинуватили в незаконному перевезенні зброї.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група", передає Цензор.НЕТ.

За словами його дружини, до звинувачення Єсипенка додалася ст. 222 КК РФ (Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів).

Раніше журналіста звинувачували тільки за ст. 223-1. КК РФ (Незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконне виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв).

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.