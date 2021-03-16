Затримання ФСБ "агента українських спецслужб" у Криму - пропагандистська акція напередодні річниці окупації, - СЗР
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Поширювана ФСБ РФ інформація про буцімто викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованого Криму не відповідає дійсності.
Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація ФСБ РФ про нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої АР Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого РФ неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики", - сказано в повідомленні.
У СЗР розцінюють поширення такої інформації, як пропагандистську акцію напередодні річниці окупації Криму і "зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова".
"На нинішньому етапі Росія цілеспрямовано нагнітає ситуацію, намагаючись перекласти на українську сторону відповідальність за процес врегулювання на сході України і дискредитувати ініціативу "Кримська платформа" мирної реінтеграції Криму", - додали в СЗР.
Нагадуємо, 16 березня ФСБ РФ заявило про затримання в окупованому Криму агента української розвідки з вибуховим пристроєм.
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Юлиан Семенов со своим полковником Исаевым-Штирлицем, тихонечко празднующим день кызыл-ордынской армии, нервно курит в аду
"шпион" Владислав Есипенко, наделал фоток секретных (от гугла-мапс что-ли ? ) объектов и и мест массового пребывания людей на территории республики (пляжи, пивнухи, раздачи блинов-с-лопаты....) и потом в вышиванке пошел к памятнику Кобзарю. А для собственной безопасности держал в багажнике взрывное устройство.
КГБ, по сравнению с нынешним дебилами ФСБ были "правильные пацаны" и интеллектуалы.
Они такой херней не занимались, уж если был национализм, так и сажали за национализм и неприятие совецкой власти
а желающим посетить Крым похоже действительно лучше иметь взрывное устройство в багажнике, чтоб не попадаться в лапы кретинов ФСБ