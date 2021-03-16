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Затримання ФСБ "агента українських спецслужб" у Криму - пропагандистська акція напередодні річниці окупації, - СЗР

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Затримання ФСБ

Поширювана ФСБ РФ інформація про буцімто викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованого Криму не відповідає дійсності.

Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація ФСБ РФ про нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої АР Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого РФ неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики", - сказано в повідомленні.

У СЗР розцінюють поширення такої інформації, як пропагандистську акцію напередодні річниці окупації Криму і "зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова".

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"На нинішньому етапі Росія цілеспрямовано нагнітає ситуацію, намагаючись перекласти на українську сторону відповідальність за процес врегулювання на сході України і дискредитувати ініціативу "Кримська платформа" мирної реінтеграції Криму", - додали в СЗР.

Нагадуємо, 16 березня ФСБ РФ заявило про затримання в окупованому Криму агента української розвідки з вибуховим пристроєм.

Затримання ФСБ агента українських спецслужб у Криму - пропагандистська акція напередодні річниці окупації, - СЗР 01
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Подозреваемый был задержан 10 марта вместе со своей соратницей Елизаветой Павленко после проведения акции ко дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе.

Юлиан Семенов со своим полковником Исаевым-Штирлицем, тихонечко празднующим день кызыл-ордынской армии, нервно курит в аду

"шпион" Владислав Есипенко, наделал фоток секретных (от гугла-мапс что-ли ? Затримання ФСБ "агента українських спецслужб" у Криму - пропагандистська акція напередодні річниці окупації, - СЗР - Цензор.НЕТ 2813 ) объектов и и мест массового пребывания людей на территории республики (пляжи, пивнухи, раздачи блинов-с-лопаты....) и потом в вышиванке пошел к памятнику Кобзарю. А для собственной безопасности держал в багажнике взрывное устройство.

КГБ, по сравнению с нынешним дебилами ФСБ были "правильные пацаны" и интеллектуалы.

Они такой херней не занимались, уж если был национализм, так и сажали за национализм и неприятие совецкой власти

а желающим посетить Крым похоже действительно лучше иметь взрывное устройство в багажнике, чтоб не попадаться в лапы кретинов ФСБ
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16.03.2021 21:17 Відповісти
Криси з кримнашу повинні сидіти тихенько і не рипатись - ось посил цієї акції.
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16.03.2021 20:51 Відповісти
Зима близко...
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16.03.2021 20:53 Відповісти
брехливее мокшанских спецпоцслужб просто нэ иснуйе...
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16.03.2021 21:33 Відповісти
Цей серіал ми вже бачили. Ахахах.
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16.03.2021 21:37 Відповісти
Судячи з того, що новин від СБУ про затримання російських агентів в Україні дуже мало, складається враження, що таких агентів майже немає.
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16.03.2021 22:16 Відповісти
а исчо шпиены носят с собой флажок Украины с Евросоюзом всегда...
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16.03.2021 23:18 Відповісти
 
 