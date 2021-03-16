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ФСБ РФ повідомляє про затримання в окупованому Криму "українського агента" із саморобним вибуховим пристроєм

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ФСБ РФ повідомляє про затримання в окупованому Криму

ФСБ РФ повідомляє, що в окупованому Криму затримано громадянина Росії, який збирав нібито за завданням української розвідки інформацію про місця масового перебування людей та життєзабезпечення, у нього вилучено вибуховий пристрій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.

"ФСБ припинила розвідувально-підривну діяльність Єсипенка В.Л., він знімав на фото та відео в Криму місцевість, об'єкти життєзабезпечення і місця масового перебування людей", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ повідомили, що Єсипенка затримали, щоб "не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб".

"За даними ЦГЗ, в особистій машині затриманого знайшли саморобний вибуховий пристрій. Як розповів сам Єсипенко, згадану інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України полковника Кравчука, зазначили у ФСБ. Вибуховий пристрій Єсипенко за рекомендацією Кравчука зберігав в автомобілі для власної безпеки", - повідомляє видання.

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У ФСБ повідомили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу, але не уточнили, за якою статтею КК РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
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16.03.2021 16:26
+9
В криму, усі українці ходять з вибуховими пристроями. Просто тупа ФСБ ще не дійшла до цього геніального висновку(, тому так МАЛО справ з тероризму.
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16.03.2021 16:30
+5
В синіх в"єтнамках з дворучними пилками і візитівками Яроша в кишенях !!!)))
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16.03.2021 16:35
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16.03.2021 16:26 Відповісти
В криму, усі українці ходять з вибуховими пристроями. Просто тупа ФСБ ще не дійшла до цього геніального висновку(, тому так МАЛО справ з тероризму.
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16.03.2021 16:30 Відповісти
В синіх в"єтнамках з дворучними пилками і візитівками Яроша в кишенях !!!)))
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16.03.2021 16:35 Відповісти
бендеровский штирлиц с бомбой?... Ничего удивительного, это же фэ-эс-бэ. Там уже школоту за "терроризм" садят
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16.03.2021 16:27 Відповісти
Це весняне загострення параноїдальної шизофреніі !!!)))
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16.03.2021 16:34 Відповісти
Был-бы агент настоящий, то не задержали бы и на территории Крыма постоянно происходили бы взрывы.
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16.03.2021 16:31 Відповісти
Що за холєра? Ще не сезон для синіх в"єтнамок, а фсб уже знаходить ворогів. Ранувато щось почали.)
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16.03.2021 16:32 Відповісти
Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению по делу сбивания над Луганском Ил-76 с украинскими десантникам.
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16.03.2021 16:32 Відповісти
... он снимал на фото и видео в Крыму местность, объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей - конечно, это сразу выдало в нем преступника, это однозначно, а если бы он снимал горы - наверняка хотел устроить сход лавин (есть в Крыму лавины?, впрочем, это не важно), если бы снимал море - скорее всего хотел устроить цунами..., подозреваю что фсб в самой рашке просто скучно, там все задеревенело, а в Крыму - полет фантазии...
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16.03.2021 16:35 Відповісти
Айвазовський вчасно помер своєю смерттю.
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16.03.2021 17:40 Відповісти
Брехня! Визитки Яроша нет? Значит брехня. Настоящие украинские диверсанты только с визитками Яроша ходят. А дома на стене у них, как правило, черно-красный прапор.
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16.03.2021 16:35 Відповісти
А еще во вьетнамках ФСБ РФ повідомляє про затримання в окупованому Криму "українського агента" із саморобним вибуховим пристроєм - Цензор.НЕТ 7690
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16.03.2021 21:19 Відповісти
ФСБ РФ повідомляє про затримання в окупованому Криму "українського агента" із саморобним вибуховим пристроєм - Цензор.НЕТ 6712
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16.03.2021 16:51 Відповісти
casus belli
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16.03.2021 16:53 Відповісти
Войска мордора привели в боевую готовность,залёт вертушки в районе сумского погран отряда,хакерская массированная атака на гос учережденния.Наишим тоже стоит привести в полную боевую готовность.А инцедент в районе сумского погран отряда военному командованию вообще звиздуюлей нада давать.Подлёт военной авиации ближе чем на 3-5 км к границе уже в воздухе должны быть боевые самолёты на перехват.
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16.03.2021 17:03 Відповісти
В Сумской области нет ни одного аэродрома. Ближайший - Миргород.
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16.03.2021 18:09 Відповісти
Какой-то шпийон не правильный. Даже визиток Яроша репоеды у него не нашли. ФСБ РФ повідомляє про затримання в окупованому Криму "українського агента" із саморобним вибуховим пристроєм - Цензор.НЕТ 984
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16.03.2021 17:06 Відповісти
Так наловите кацапов с "наркотой", "гранатами", "атомными бомбами" и меняйте на наших. А второй вопрос какого черта он туде поперся. Многие скажут, что к родственникам, это если бы во время Второй Мировой, из Москвы поехать в окупированный Киев, и когда схватят фашисты, жаловатся и скулить о правах человека.
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16.03.2021 17:12 Відповісти
Дайте угадаю;у него в кармане нашли визитку Яроша,томик стихов Шевченко,фотографию Байдена и билет на Верку Сердючку.
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16.03.2021 17:23 Відповісти
нагнетают
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16.03.2021 17:30 Відповісти
"із саморобним вибуховим пристроєм"
Это ж бубель-гум! (с)
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16.03.2021 17:42 Відповісти
А ФАМИЛИЯ ЕГО МЕДВЕДЧУК !)
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16.03.2021 18:15 Відповісти
 
 