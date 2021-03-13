ФСБ затримала в окупованому Криму двох осіб, які поклали квіти до пам'ятника Шевченку, - ЗМІ

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в окупованому Криму затримали двох осіб, які 9 березня брали участь у покладанні квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Крим.Реалії".

Мешканку Алушти Єлизавету Павленко і Владислава Єсипенка родом із Кривого Рогу затримали 10 березня. За день до цього обоє брали участь у покладанні квітів до пам'ятника Тараса Шевченка в Криму з нагоди дня народження поета.

Як зазначає видання, Павленко і Єсипенка затримали співробітники ФСБ Росії в масках на Ангарському перевалі. Після цього Єлизавету Павленко відвезли додому і впродовж восьми годин проводили у неї обшук. У жінки вилучили техніку та особисті речі, однак вона перебуває вдома.

Тим часом Владислава Єсипенка співробітники ФСБ повезли в невідомому напрямку. Тільки на ранок 12 березня стало відомо, що він перебуває в ізоляторі в Сімферополі.

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Дружина Єсипенка, Катерина, розповіла, що йому інкримінують ч. 1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Зараз, за ​​словами адвоката Еміля Курбедінова, Владиславу Єсипенку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 11 травня. Сам адвокат досі не зміг побачитися зі своїм підзахисним.