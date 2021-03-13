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ФСБ затримала в окупованому Криму двох осіб, які поклали квіти до пам'ятника Шевченку, - ЗМІ

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ФСБ затримала в окупованому Криму двох осіб, які поклали квіти до пам'ятника Шевченку, - ЗМІ

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в окупованому Криму затримали двох осіб, які 9 березня брали участь у покладанні квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Крим.Реалії".

Мешканку Алушти Єлизавету Павленко і Владислава Єсипенка родом із Кривого Рогу затримали 10 березня. За день до цього обоє брали участь у покладанні квітів до пам'ятника Тараса Шевченка в Криму з нагоди дня народження поета.

Як зазначає видання, Павленко і Єсипенка затримали співробітники ФСБ Росії в масках на Ангарському перевалі. Після цього Єлизавету Павленко відвезли додому і впродовж восьми годин проводили у неї обшук. У жінки вилучили техніку та особисті речі, однак вона перебуває вдома.

Тим часом Владислава Єсипенка співробітники ФСБ повезли в невідомому напрямку. Тільки на ранок 12 березня стало відомо, що він перебуває в ізоляторі в Сімферополі.

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Дружина Єсипенка, Катерина, розповіла, що йому інкримінують ч. 1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Зараз, за ​​словами адвоката Еміля Курбедінова, Владиславу Єсипенку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 11 травня. Сам адвокат досі не зміг побачитися зі своїм підзахисним.
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Топ коментарі
+39
Аналогично так надо делать со всеми ватниками. Сказал против Украины, в сизо.
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12.03.2021 20:50
+32
ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 4354
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12.03.2021 20:53
+26
До речі, давайте привітаємо Зеленського з відкриттям власного російського телеканалу ;Сваты-ТВ;!
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12.03.2021 20:45
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До речі, давайте привітаємо Зеленського з відкриттям власного російського телеканалу ;Сваты-ТВ;!
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12.03.2021 20:45 Відповісти
так давно уже идет постоянно онлайн 24/7 в youtube и это дерьмо еще сейчас смотрят онлайн в ютуб больше 11 000https://www.youtube.com/watch?v=ThbXM1-Wfyw
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12.03.2021 20:57 Відповісти
Аналогично так надо делать со всеми ватниками. Сказал против Украины, в сизо.
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12.03.2021 20:50 Відповісти
Проте в Україні вселякі кремлівські гниди почувають себе як в рідній хаті !!))))
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12.03.2021 20:55 Відповісти
давно пора мертвечука и всю его гоп кампанию опзж в сизо, чтоб и духа в Украине этих чертей не было !
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12.03.2021 21:05 Відповісти
"Бессмертный полк" расформировать на штрафбаты и бросить на разминирование минных полей орков на Восточном фронте !!!! ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 9225
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12.03.2021 21:17 Відповісти
ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 776
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12.03.2021 20:52 Відповісти
ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 4354
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12.03.2021 20:53 Відповісти
шо Уже ? а я и не заметил а где лэбединое озеро по тв )))
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12.03.2021 21:06 Відповісти
В них здохне одне *****, прийде друге *****.
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12.03.2021 21:40 Відповісти
АААААА!!! Биндеровцы Булгакова запрещают!!!! АААААА!!!!
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12.03.2021 20:55 Відповісти
НАТО фигня,больше всего Уроды Путлера боятся Степана Бандеру и Тараса Шевченко,не убившие ни одного Мавзолейного рюсскава гавнюка,,,а жаль.. ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 411
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12.03.2021 20:56 Відповісти
А мы тут панькаемся с кацапами и ватниками!
выжигать под корень ватную и кацапскую нечисть! ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 7293
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12.03.2021 20:56 Відповісти
Дідівський засіб проти колорадів ,це гас і вогонь !!!)))
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12.03.2021 20:59 Відповісти
кацапы показали свое истенное "лицо" !
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12.03.2021 20:57 Відповісти
ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 2188 ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 8541Абырвалг...,Шариков учите украинский...
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12.03.2021 20:59 Відповісти
очень верно !

рашка опустилась ниже совка!
в совке хотя бы приличия видимости были, а рашка - тоталитарное днище
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12.03.2021 21:20 Відповісти
ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 2883 ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 961
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12.03.2021 21:01 Відповісти
де"илы мля ...
С.Лавров
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12.03.2021 21:02 Відповісти
ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 5621 ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 1666быдло вылезло с нор и берлог
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12.03.2021 21:02 Відповісти
Викторина : вопрос,почему на РАБссии все дохнет...?а выводы не делают,за правильный ответ,туристическая поездка в Берлин ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 5428 !Внимание вопрос : СССР сдох,СНГ сдохло,Варшавский договор сдох,Тайожный Союз сдох,...что не сдохло на РАБссии?слово из 6 букв... ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 9595разрешаю вам открыть первую и шестую буквы...П и Р...,игрок задумался,минута истекла...Якубович шоке...ваш ответ....ПУТЛЕР ...не сдох...скатина ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 5428 ...и это правильный ответ,вы едете в Берлин...
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12.03.2021 21:11 Відповісти
А у нас бойки з новинськими вільно кривославні ходи ходять...🥴
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12.03.2021 21:35 Відповісти
В Северной Корее такого не увидишь 😁😁😁😁
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12.03.2021 21:52 Відповісти
98% жителей России думает как *****,его уход ничего не решит! Ненависть к Украине у касабов в крови ,и ни куда не девалась Они с ней рождались и умирали ,поколение за поколением Их приход в Украину -смерть и уничтожение украинского этноса (хохлы, и вас тоже) Пора осознать, что мы имеем дело с жестоким и беспощадным врагом ,и каждый,кто защитает его интересы в Украине-ВРАГ Нет другого пути ,как бороться и побеждать на фронте и в тылу,
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12.03.2021 23:20 Відповісти
Нужно задерживать тех в Украине, кто вздумает возложить цветы у памятника Пушкину.
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12.03.2021 23:29 Відповісти
Не треба нікого затримувати. Будьте гуманні -морду набили і хай собі йдуть...
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13.03.2021 00:00 Відповісти
Ватній рашистский длбб, в Украине такого никогда не будет, у нас демократическая страна, а не автократия неофашистская ,как на Засрахе
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13.03.2021 09:27 Відповісти
Как же они ссутся от украинцев! Паранойя.
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13.03.2021 00:33 Відповісти
В совке тоже за это арестовывали...
Сидел на лавочке гебнявый и тупо фоткал всех возлагающие цветы из-под газеты...
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13.03.2021 05:59 Відповісти
Возложение цветов.. приравнивается к изготовлению оружия.. чуть ли не к подготовки террористического акта..
Это яркий сигнал.. в том числе и для росиян.. Сидите ровно.. и не отсвечивайте.. иначе..
Нравится жить в такой атмосфере.. страха?
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13.03.2021 13:12 Відповісти
 
 