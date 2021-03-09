Синьо-жовті букети принесли до пам'ятника Шевченку в окупованому Севастополі. ФОТО

Активісти Українського національно-культурного товариства Севастополя і місцеві жителі поклали квіти до міського пам'ятника Тарасу Шевченку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Квіти до пам'ятника Шевченку в Севастополі несли з раннього ранку. У центрі на постаменті поклали жовтий букет, перев'язаний блакитною стрічкою - в тонах українського прапора. В основному, до пам'ятника покладали жовті і сині квіти - іриси, нарциси, гіацинти, мімозу, троянди, тюльпани.

Жителі окупованого Севастополя приходили вшанувати пам'ять Шевченка за власною ініціативою.

Торговці з сусіднього Юмашевського ринку розповіли кореспонденту "Крим.Реалії", що знають про день народження Шевченка. У покупців запитували, "куди квіти". На букети "для Шевченка" пропонували знижку в півціни. Деякі просили покласти квіти до пам'ятника і від них.

Пам'ятник Тарасу Шевченку встановлено у сквері перед Гагарінською районною адміністрацією недалеко від берега моря.

В окупованій Керчі 9 березня принесли квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, а в Сімферополі біля пам'ятника Кобзарю провели заходи під керівництвом глави провладної російської організації "Українська громада Криму" Анастасії Гридчин. Учасники в кількості близько двох десятків осіб покладали квіти, читали вірші і співали народні пісні.

Знаменитий "Заповіт" Тараса Шевченка тут читали не тільки українською мовою, а й російською. Тільки після цього офіційного заходу, інші кримчани могли віддати шану Кобзареві.