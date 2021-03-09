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Синьо-жовті букети принесли до пам'ятника Шевченку в окупованому Севастополі. ФОТО

Активісти Українського національно-культурного товариства Севастополя і місцеві жителі поклали квіти до міського пам'ятника Тарасу Шевченку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Квіти до пам'ятника Шевченку в Севастополі несли з раннього ранку. У центрі на постаменті поклали жовтий букет, перев'язаний блакитною стрічкою - в тонах українського прапора. В основному, до пам'ятника покладали жовті і сині квіти - іриси, нарциси, гіацинти, мімозу, троянди, тюльпани.

Жителі окупованого Севастополя приходили вшанувати пам'ять Шевченка за власною ініціативою.

Торговці з сусіднього Юмашевського ринку розповіли кореспонденту "Крим.Реалії", що знають про день народження Шевченка. У покупців запитували, "куди квіти". На букети "для Шевченка" пропонували знижку в півціни. Деякі просили покласти квіти до пам'ятника і від них.

Синьо-жовті букети принесли до памятника Шевченку в окупованому Севастополі 01Синьо-жовті букети принесли до памятника Шевченку в окупованому Севастополі 02

Пам'ятник Тарасу Шевченку встановлено у сквері перед Гагарінською районною адміністрацією недалеко від берега моря.

В окупованій Керчі 9 березня принесли квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, а в Сімферополі біля пам'ятника Кобзарю провели заходи під керівництвом глави провладної російської організації "Українська громада Криму" Анастасії Гридчин. Учасники в кількості близько двох десятків осіб покладали квіти, читали вірші і співали народні пісні.

Знаменитий "Заповіт" Тараса Шевченка тут читали не тільки українською мовою, а й російською. Тільки після цього офіційного заходу, інші кримчани могли віддати шану Кобзареві.

Синьо-жовті букети принесли до памятника Шевченку в окупованому Севастополі 03

Автор: 

Крим (14143) Севастополь (554) Шевченко Тарас (103)


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Топ коментарі
+27
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ,только СМЕРТЬ , КРЫМ УКРАИНСКИМ БЫЛ ,ЕСТЬ И ВСЕГДА БУДЕТ !
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09.03.2021 23:18
+13
9 березня 1814 року українська земля подарувала світу справжній діамант, неперевершеного поета, мислителя та художника,
Кобзаря з великої літери - Тараса Шевченка.
В своїх віршах він гарно пісочив наших малоросів.
Був українцем до мозку кісток.
З Днем народження, Кобзарю!
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09.03.2021 23:45
+12
Ух ты
на "Прямом" новый сезон - поменялись ведущие и программы.
братья Капрановы вели сейчас небольшую передачу на 10 минут про украинский язык. Просто рассказывают о правилах произношения сложных слов.
круть!
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09.03.2021 23:27
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам ,только СМЕРТЬ , КРЫМ УКРАИНСКИМ БЫЛ ,ЕСТЬ И ВСЕГДА БУДЕТ !
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09.03.2021 23:18 Відповісти
але виключно без кацапів. Всіх кацапів, після повернення Криму до власників, кідрьоні фені вигнати аж за Пермський край, щоб і духу не було. Скільки всякої гидоти і смертей принесли московити всім народам, які поруч з ними живуть. Це просто жах. Вони ніколи не стануть людьми, тільки могила їх зможе виправити.
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10.03.2021 09:13 Відповісти
Насамперед їх треба видворити з Києва.
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10.03.2021 12:52 Відповісти
Ух ты
на "Прямом" новый сезон - поменялись ведущие и программы.
братья Капрановы вели сейчас небольшую передачу на 10 минут про украинский язык. Просто рассказывают о правилах произношения сложных слов.
круть!
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09.03.2021 23:27 Відповісти
Ганапольський хворіє, Вересень вже кілька днів невідомо де.
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09.03.2021 23:31 Відповісти
ганапольський взагалі не так звучить як раніше. голос не такий.
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10.03.2021 00:48 Відповісти
...От є колоніальна, поневолена нація, яка втратила будь-які атрибути державности, втратила власну інфраструктуру, будь-які свої інституції, навіть школу та церкву... Що їй лишилося? Кобзар! Це інституція, це комунікатор-посередник, який іде від села до села і "зшиває" націю на живу нитку своїми виступами. Він і ЗМІ - носій інформації, заміняє "свою" пресу, переказує актуальні новини. Він же й шоу-бізнес - Перебендя, згадайте, і до танцю приграє, і пожартує, такий собі стенд-апер, свій маскульт... І він же - інститут національної пам'яті: співаючи думи, кобзар здійснює трансмісію національної історії, він хранитель переказу. А головне - зв'язок: узяв кобзу й пішов далі, до наступного села. Він є дуже важливим тоді, коли всередині країни немає зв'язку, коли все розсипано, роздроблено на "бульбашки", коли йде ця дисперсність, медведчукова "федералізація" - один регіон відрізаний від іншого, нема доріг, у кожному своя преса й ТБ, і одним говорять, що десь там на Галичині бандєровци, другим - що Донбас хоче в Росію. - https://localhistory.org.ua/texts/interviu/oksana-zabuzhko-v-ievropi-todi-nikhto-shche-tak-ne-pisav/
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09.03.2021 23:34 Відповісти
Таки да. Домбасяни переконані що за Юзівкою вже починаються бандерівські схрони.
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09.03.2021 23:41 Відповісти
Друзі Шевченка, п.Марко Вовчок, дворянка і інші, розповідають, що Тарас був дуже товариським, веселим жартівником, гарно співав. Його радо приймали багатії, як художника, який малював їм портрети, і його колеги -- художники і письменники. Серед них він був єдиним вихідцем з кріпаків. Шевченко також не був бідним, модно одягався, мав свій виїзд і слугу.
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10.03.2021 13:07 Відповісти
9 березня 1814 року українська земля подарувала світу справжній діамант, неперевершеного поета, мислителя та художника,
Кобзаря з великої літери - Тараса Шевченка.
В своїх віршах він гарно пісочив наших малоросів.
Був українцем до мозку кісток.
З Днем народження, Кобзарю!
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09.03.2021 23:45 Відповісти
Дякую.
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09.03.2021 23:48 Відповісти
немного конечно... понимая ситьюэйшн... но и это хорошо)))
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10.03.2021 01:06 Відповісти
ситьюэйшн такая что за такой поступок там можно запросто попасть "на подвал" и никто тебя больше не найдет
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10.03.2021 01:47 Відповісти
Також промайнула така думка, але читаю, що "под руководством главы провластной российской организации "Украинская община Крыма".
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10.03.2021 06:32 Відповісти
их отслеживают. Знакомых. Досье на каждого ФСБ собирает.
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10.03.2021 11:26 Відповісти
С УКРАИНОФОБАМИ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЛИ ЕВРЕИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ С ФАШИСТАМИ !!!
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10.03.2021 02:01 Відповісти
а соседа по Омеге-Конашевича снесли сразу после оккупации...Помнят,гады.
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10.03.2021 11:24 Відповісти
Наверное по Зе-ленскому понесут черные тюльпаны и сморчки...
а на следующий день скажут:я не говорил
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10.03.2021 14:15 Відповісти
 
 