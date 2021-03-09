Сине-желтые букеты принесли к памятнику Шевченко в оккупированном Севастополе. ФОТО

Активисты Украинского национально-культурного общества Севастополя и местные жители возложили цветы к городскому памятнику Тарасу Шевченко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Цветы к памятнику Шевченко в Севастополе несли с раннего утра. В центре на постаменте положили желтый букет, перевязанный голубой ленточкой – в тонах украинского флага. В основном, к памятнику возлагали желтые и синие цветы – ирисы, нарциссы, гиацинты, мимозу, розы, тюльпаны.

Жители оккупированного Севастополя приходили почтить память Шевченко по собственной инициативе.

Торговцы с соседнего Юмашевского рынка рассказали корреспонденту "Крым.Реалии", что знают о дне рождения Шевченко. У покупателей спрашивали, "куда цветы". На букеты "для Шевченко" предлагали скидку в полцены. Некоторые просили положить цветы к памятнику и от них.

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Памятник Тарасу Шевченко установлен в сквере перед Гагаринской районной администрацией недалеко от берега моря.

В оккупированной Керчи 9 марта принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко, а в Симферополе у памятника Кобзарю провели мероприятия под руководством главы провластной российской организации "Украинская община Крыма" Анастасии Гридчиной. Участники в количестве около двух десятков человек возлагали цветы, читали стихи и пели народные песни.

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Знаменитый "Заповіт" Тараса Шевченко тут читали не только на украинском языке, но и на русском. Только после этого официального мероприятия, другие крымчане могли отдать дать уважения Кобзарю.