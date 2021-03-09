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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Сине-желтые букеты принесли к памятнику Шевченко в оккупированном Севастополе. ФОТО

Активисты Украинского национально-культурного общества Севастополя и местные жители возложили цветы к городскому памятнику Тарасу Шевченко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Цветы к памятнику Шевченко в Севастополе несли с раннего утра. В центре на постаменте положили желтый букет, перевязанный голубой ленточкой – в тонах украинского флага. В основном, к памятнику возлагали желтые и синие цветы – ирисы, нарциссы, гиацинты, мимозу, розы, тюльпаны.

Жители оккупированного Севастополя приходили почтить память Шевченко по собственной инициативе.

Торговцы с соседнего Юмашевского рынка рассказали корреспонденту "Крым.Реалии", что знают о дне рождения Шевченко. У покупателей спрашивали, "куда цветы". На букеты "для Шевченко" предлагали скидку в полцены. Некоторые просили положить цветы к памятнику и от них.

Сине-желтые букеты принесли к памятнику Шевченко в оккупированном Севастополе 01Сине-желтые букеты принесли к памятнику Шевченко в оккупированном Севастополе 02

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству установленных памятников Тарасу Шевченко. ФОТО

Памятник Тарасу Шевченко установлен в сквере перед Гагаринской районной администрацией недалеко от берега моря.

В оккупированной Керчи 9 марта принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко, а в Симферополе у памятника Кобзарю провели мероприятия под руководством главы провластной российской организации "Украинская община Крыма" Анастасии Гридчиной. Участники в количестве около двух десятков человек возлагали цветы, читали стихи и пели народные песни.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы с вами!": в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Знаменитый "Заповіт" Тараса Шевченко тут читали не только на украинском языке, но и на русском. Только после этого официального мероприятия, другие крымчане могли отдать дать уважения Кобзарю.

Сине-желтые букеты принесли к памятнику Шевченко в оккупированном Севастополе 03

Автор: 

Крым (26380) город Севастополь (1760) Шевченко Тарас (272)


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Топ комментарии
+27
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ,только СМЕРТЬ , КРЫМ УКРАИНСКИМ БЫЛ ,ЕСТЬ И ВСЕГДА БУДЕТ !
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09.03.2021 23:18
+13
9 березня 1814 року українська земля подарувала світу справжній діамант, неперевершеного поета, мислителя та художника,
Кобзаря з великої літери - Тараса Шевченка.
В своїх віршах він гарно пісочив наших малоросів.
Був українцем до мозку кісток.
З Днем народження, Кобзарю!
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09.03.2021 23:45
+12
Ух ты
на "Прямом" новый сезон - поменялись ведущие и программы.
братья Капрановы вели сейчас небольшую передачу на 10 минут про украинский язык. Просто рассказывают о правилах произношения сложных слов.
круть!
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09.03.2021 23:27
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам ,только СМЕРТЬ , КРЫМ УКРАИНСКИМ БЫЛ ,ЕСТЬ И ВСЕГДА БУДЕТ !
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09.03.2021 23:18 Ответить
але виключно без кацапів. Всіх кацапів, після повернення Криму до власників, кідрьоні фені вигнати аж за Пермський край, щоб і духу не було. Скільки всякої гидоти і смертей принесли московити всім народам, які поруч з ними живуть. Це просто жах. Вони ніколи не стануть людьми, тільки могила їх зможе виправити.
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10.03.2021 09:13 Ответить
Насамперед їх треба видворити з Києва.
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10.03.2021 12:52 Ответить
Ух ты
на "Прямом" новый сезон - поменялись ведущие и программы.
братья Капрановы вели сейчас небольшую передачу на 10 минут про украинский язык. Просто рассказывают о правилах произношения сложных слов.
круть!
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09.03.2021 23:27 Ответить
Ганапольський хворіє, Вересень вже кілька днів невідомо де.
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09.03.2021 23:31 Ответить
ганапольський взагалі не так звучить як раніше. голос не такий.
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10.03.2021 00:48 Ответить
...От є колоніальна, поневолена нація, яка втратила будь-які атрибути державности, втратила власну інфраструктуру, будь-які свої інституції, навіть школу та церкву... Що їй лишилося? Кобзар! Це інституція, це комунікатор-посередник, який іде від села до села і "зшиває" націю на живу нитку своїми виступами. Він і ЗМІ - носій інформації, заміняє "свою" пресу, переказує актуальні новини. Він же й шоу-бізнес - Перебендя, згадайте, і до танцю приграє, і пожартує, такий собі стенд-апер, свій маскульт... І він же - інститут національної пам'яті: співаючи думи, кобзар здійснює трансмісію національної історії, він хранитель переказу. А головне - зв'язок: узяв кобзу й пішов далі, до наступного села. Він є дуже важливим тоді, коли всередині країни немає зв'язку, коли все розсипано, роздроблено на "бульбашки", коли йде ця дисперсність, медведчукова "федералізація" - один регіон відрізаний від іншого, нема доріг, у кожному своя преса й ТБ, і одним говорять, що десь там на Галичині бандєровци, другим - що Донбас хоче в Росію. - https://localhistory.org.ua/texts/interviu/oksana-zabuzhko-v-ievropi-todi-nikhto-shche-tak-ne-pisav/
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09.03.2021 23:34 Ответить
Таки да. Домбасяни переконані що за Юзівкою вже починаються бандерівські схрони.
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09.03.2021 23:41 Ответить
Друзі Шевченка, п.Марко Вовчок, дворянка і інші, розповідають, що Тарас був дуже товариським, веселим жартівником, гарно співав. Його радо приймали багатії, як художника, який малював їм портрети, і його колеги -- художники і письменники. Серед них він був єдиним вихідцем з кріпаків. Шевченко також не був бідним, модно одягався, мав свій виїзд і слугу.
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10.03.2021 13:07 Ответить
9 березня 1814 року українська земля подарувала світу справжній діамант, неперевершеного поета, мислителя та художника,
Кобзаря з великої літери - Тараса Шевченка.
В своїх віршах він гарно пісочив наших малоросів.
Був українцем до мозку кісток.
З Днем народження, Кобзарю!
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09.03.2021 23:45 Ответить
Дякую.
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09.03.2021 23:48 Ответить
немного конечно... понимая ситьюэйшн... но и это хорошо)))
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10.03.2021 01:06 Ответить
ситьюэйшн такая что за такой поступок там можно запросто попасть "на подвал" и никто тебя больше не найдет
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10.03.2021 01:47 Ответить
Також промайнула така думка, але читаю, що "под руководством главы провластной российской организации "Украинская община Крыма".
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10.03.2021 06:32 Ответить
их отслеживают. Знакомых. Досье на каждого ФСБ собирает.
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10.03.2021 11:26 Ответить
С УКРАИНОФОБАМИ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЛИ ЕВРЕИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ С ФАШИСТАМИ !!!
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10.03.2021 02:01 Ответить
а соседа по Омеге-Конашевича снесли сразу после оккупации...Помнят,гады.
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10.03.2021 11:24 Ответить
Наверное по Зе-ленскому понесут черные тюльпаны и сморчки...
а на следующий день скажут:я не говорил
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10.03.2021 14:15 Ответить
 
 