Окупанти скоротили на рік термін ув’язнення незаконно захопленому журналісту Єсипенку

Так званий Верховний суд в окупованому Криму змінив вирок журналісту Владиславу Єсипенку.

Про це Крим.Реалії повідомила дружина заручника Кремля Катерина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Російський суд пом'якшив вирок Єсипенку до 5 років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів.

"Ми далі подаватимемо на касацію. Зважаючи на те, як апеляційний суд ухвалив рішення, у нас є хороші шанси у касації. Ми за пів року вже можемо подавати на УДЗ (умовно-дострокове звільнення. - Ред.). Якби вирок залишився 6 років, то на УДЗ ми могли б подати лише за рік", - розповіла Катерина Єсипенко.

За її словами, Владислав Єсипенко був присутнім на оголошенні рішення в апеляційній інстанції.

"Відчуває себе більш-менш нормально. Спілкувався з адвокатами", - додала жінка.

Нагадаємо, російська влада звинуватила фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка у незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електричним струмом, домагаючись свідчень.

16 лютого Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму оголосив вирок у справі Єсипенка - 6 років колонії та штраф.

