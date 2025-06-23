Сибіга зустрівся з журналістом Єсипенком та привітав його зі звільненням із російського полону: Продовжимо боротися за кожного політв’язня. ФОТО

Міністр закордонних справ України зустрівся в аеропорту Варшави з українським журналістом, Владиславом Єсипенком, якого напередодні було звільнено з російського полону.

Про це глава МЗС повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, їхня зустріч відбулася, коли він прямував до Брюсселя, а Єсипенко - до Праги.

"Я привітав Владислава зі звільненням з російського полону. Він був незаконно затриманий у Криму в 2021 році і провів роки в російській в'язниці як політичний в'язень. Москва переслідувала його за правдиві репортажі з окупованого українського півострова", - написав міністр.

Сибіга зазначив, що МЗС України "було серед тих, хто невтомно вимагав звільнення Владислава, наполягаючи на цьому на всіх можливих міжнародних майданчиках".

"Історія Владислава демонструє, наскільки важливою є боротьба за справедливість. Ми продовжимо боротися за звільнення кожного політв'язня. Ми не заспокоїмося, поки всі наші незаконно утримувані люди не будуть на волі і не возз'єднаються зі своїми сім'ями", - заявив глава зовнішньополітичного відомства.

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Нагадаємо, Єсипенка затримали 12 березня 2021 року. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі в Криму.

16 березня 2021 року ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня 2021 року журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня 2021 року підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.

16 лютого 2022 року підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму оголосив вирок у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка – його засудили до шести років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів в справі про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для Єсипенка 11 років за ґратами.

18 серпня 2022 року так званий Верховний суд в окупованому Криму пом'якшив вирок Єсипенку до 5 років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів.

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