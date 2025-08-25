28 українських журналістів та медійників досі залишаються в російській неволі

Станом на зараз Росія утримує у полоні 28 українських журналістів та медійників.

Про це повідомила пресслужба комітету ВР з питань свободи слова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію — адже лише розголос і наполеглива боротьба наближають день, коли всі українці повернуться додому", - наголосили там.

В Інституті масової інформації (ІМІ) повідомляли, що загалом за три з половиною роки повномасштабного вторгнення РФ скоїла 841 злочин проти журналістів та медіа в Україні.

Нагадаємо, 24 серпня з російського полону повернувся журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк. Також Україна повернула з неволі журналіста Марка Каліуша.