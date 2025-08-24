УКР
Серед звільнених з полону 24 серпня – ексмер Херсона Миколаєнко та журналісти Хилюк і Каліуш. ФОТОрепортаж

У межах обміну полоненими між Україною та РФ 24 серпня додому з російської неволі повернули колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка та журналістів Дмитра Хилюка та Марка Каліуша.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

обмін

"Нарешті на волі двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь". Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами", - розповіли у Координаційному штабі.

обмін

Також у Коордштабі розповіли, що серед звільнених воїнів представники практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

обмін

Зазначається, що всі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

обмін

"Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму", - сказано в повідомленні.

обмін

У Коордштабі додали, що визволені українці отримають повний спектр необхідної медичної допомоги. Кожен із них пройде медичне обстеження та відповідне лікування. Також вони отримають передбачені державою виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

обмін

обмін

обмін

Нагадаємо, що у неділю, 24 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому в Україну з російської неволі повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Раніше повідомлялося, що колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого росіяни викрали у квітні 2022 року, мали обміняти, однак він поступився місцем тяжкохворому полоненому.

Дивіться також: Україна провела обмін полоненими з Росією: додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та цивільні. ФОТОрепортаж

Автор: 

обмін (1272) полонені (2341) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (48)
+19
Маємо дякувати, бо без нього не було би обміну, втім як і полону.
24.08.2025 17:33 Відповісти
+13
Что было бы мы не унаем, а что произошло видим! Так ,что бегом смотреть марафон а вечером не пропусти видосик от солнцликого!
24.08.2025 17:44 Відповісти
+9
100% так не напала б русня , бо їм було важливо ,хто завгодно ,аби тільки не Порошенко !!!і це правда !!!
24.08.2025 17:46 Відповісти
ботам пофіг - їм би зєлю обісрати
24.08.2025 17:22 Відповісти
Маємо дякувати, бо без нього не було би обміну, втім як і полону.
24.08.2025 17:33 Відповісти
24.08.2025 17:33 Відповісти
точно б не напали, якби був не зєля президентом? от 100%?
24.08.2025 17:40 Відповісти
Что было бы мы не унаем, а что произошло видим! Так ,что бегом смотреть марафон а вечером не пропусти видосик от солнцликого!
24.08.2025 17:44 Відповісти
100% так не напала б русня , бо їм було важливо ,хто завгодно ,аби тільки не Порошенко !!!і це правда !!!
24.08.2025 17:46 Відповісти
90%!
24.08.2025 17:48 Відповісти
Даже если бы и напали, то не прошли бы юг до Днепра, как нож масло, за 6 часов и до Мариуполя за спину защитникам за двое суток. Не было бы сотни с лишним тысяч погибших мирных и несколько тысяч пленных.
24.08.2025 18:01 Відповісти
якби ЗЄлєнський готувався до війни то

- з надзвичайно високою вірогідністю війни б НЕ було взагалі ( при Пороху буйло навіть не тикався нападати)
- на 100% НЕ була б окупована Таврія ( Перекопський перешийок має ширину всього лише 10 км !!! і заткнути це горлишко пляшки можна було легко !)

цієї війни могло б НЕ бути, якщо б НЕ ЗЄлєнський !

.
24.08.2025 18:10 Відповісти
Там, кто реально видел сам перешеек, знает что он это реальное бутылочное горлышко и пригодно для перемещения техники там намного меньше 10 км.
24.08.2025 18:40 Відповісти
не каламуть воду , а пеці прівєт
показати весь коментар
і ти ... "сам дурак"

.
24.08.2025 19:30 Відповісти
іди на *** ти і твій шоколадний товаріщь
24.08.2025 19:40 Відповісти
А чому Ви думаєте, що без нього не було би обміну?
24.08.2025 17:50 Відповісти
тому що без нього НЕ було б і полону

.
24.08.2025 18:11 Відповісти
Верёвочки на запястье у твоего кумира ещё есть? И как там с бойцами Азов? Они тоже с 22 в плену. И по прямому указанию главнокомандующего!
24.08.2025 17:46 Відповісти
пора вже йому вєрьовочку на шию вішати... з вузелками на пам'ять

.
24.08.2025 18:13 Відповісти
це правда - ботам Подоляка дали нові темники , трішки підсирати зЄльнолікого й чмирити суспільство безнадією ...ну шаб ДИПЛОМТИ МАРОДЕРІЇ усьо ПРотягли як свою перемогу
24.08.2025 17:53 Відповісти
А гівно можна обісрати?
24.08.2025 19:00 Відповісти
Радіємо поверненню захисників-патріотів України додому!
З Україною в серці! Героям Слава!
24.08.2025 17:45 Відповісти
Респект Николаенко. Видел в 2022 году попытку интервью с ним на раша-ТВ. Остался верен своим убеждениям и не купил себе свободу ценой оговора своей страны.
24.08.2025 18:05 Відповісти
Ніколаєнко має бути головою Херсонської військової ОДА !
24.08.2025 18:14 Відповісти
Он хороший человек. Но какой из него управленец и мер - не скажу - пусть решают жители Херсона.
24.08.2025 18:26 Відповісти
А пока, судя по его нынешним фото - ему нужно пройти длительную реабилитацию после всех издевательств.
24.08.2025 18:27 Відповісти
Він відмовився від попереднього обміну на рахунок важко пораненого військового. А наступного могло ще і не відбутись, довго.
24.08.2025 18:51 Відповісти
Именно так. Это лишний раз характеризует его как Человека.
24.08.2025 19:08 Відповісти
Герой с большой буквы. 3 с половиной года в плене. Ответы просто геройские на гнилые вопросы от оркоВ, за которые уже могли расстрелять. Вспомните нашего героя, который ответил ,,Слава Украине,, когда его хотели взять в плен. Ему поставили памятник и звание героя дали. Ексмера Херсона Володимир Миколаєнко не менее геройский Человек... Просто хочется жить и сражаться когда понимаешь, что есть и остались Такие УКРАИНЦЫ... Сразу сейчас находится ролик СВЕЖИЙ, на Ютубе - страничка https://www.youtube.com/c/UkrinformTV Ukrinform извините за рекламу, так послушайте ЕГО. ЭТО человечище - на 43 секунде про наших молодых пленных волнуется, не про себя , про детей и пацанов наших все 2 минуты . НАДО подать прошение о присвоении звании Героя. и дать ему ДОЛЖНОСТЬ. Вот такие люди пусть РАБОТАЮТ .
24.08.2025 18:33 Відповісти
так, але ж скільки на нього лайна вилили диванні псевдопатріоти! Натякаючи на те що якщо живий то зрадник
24.08.2025 19:26 Відповісти
 
 