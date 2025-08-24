Серед звільнених з полону 24 серпня – ексмер Херсона Миколаєнко та журналісти Хилюк і Каліуш. ФОТОрепортаж

У межах обміну полоненими між Україною та РФ 24 серпня додому з російської неволі повернули колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка та журналістів Дмитра Хилюка та Марка Каліуша.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті на волі двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь". Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами", - розповіли у Координаційному штабі.

Також у Коордштабі розповіли, що серед звільнених воїнів представники практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Зазначається, що всі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

"Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму", - сказано в повідомленні.

У Коордштабі додали, що визволені українці отримають повний спектр необхідної медичної допомоги. Кожен із них пройде медичне обстеження та відповідне лікування. Також вони отримають передбачені державою виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Раніше повідомлялося, що колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого росіяни викрали у квітні 2022 року, мали обміняти, однак він поступився місцем тяжкохворому полоненому.

