Ексмер Херсона Миколаєнко, якого росіяни утримують в полоні, відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого

Колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого росіяни викрали у квітні 2022 року, мали обміняти, однак він поступився місцем тяжкохворому полоненому.

Про це розповіла його племінниця Ганна Коршун-Самчук під час спеціального заходу в ОБСЄ, пише видання ZMINA, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що зараз окупанти незаконно утримують Миколаєнка у виправній колонії №7 міста Пакіно Владимирської області РФ.

"У цій пенітенціарній установі посадовця тримають у нелюдських умовах та без надання медичної допомоги", - пише видання.

Також наразі відсутня інформація, у якому саме статусі утримують чоловіка, чи висунули йому обвинувачення або призначення покарання.

Звільнені полонені розповіли Ганні, що у 2022 році Володимира планували обміняти, але замість себе він попросив звільнити співкамерника, у якого на нозі була гангрена. Колишній міський голова боявся, що чоловік через важкий стан здоров’я може не вижити в полоні. Після цього РФ не включала його до списків на обмін.

