УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Росіяни утримують в полоні ексмера Херсона
4 341 10

Ексмер Херсона Миколаєнко, якого росіяни утримують в полоні, відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого

Миколаєнко поступився місцем в списках на обмін важкохворому пораненому

Колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого росіяни викрали у квітні 2022 року, мали обміняти, однак він поступився місцем тяжкохворому полоненому.

Про це розповіла його племінниця Ганна Коршун-Самчук під час спеціального заходу в ОБСЄ, пише видання ZMINA, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що зараз окупанти незаконно утримують Миколаєнка у виправній колонії №7 міста Пакіно Владимирської області РФ.

"У цій пенітенціарній установі посадовця тримають у нелюдських умовах та без надання медичної допомоги", - пише видання. 

Також наразі відсутня інформація, у якому саме статусі утримують чоловіка, чи висунули йому обвинувачення або призначення покарання.

Звільнені полонені розповіли Ганні, що у 2022 році Володимира планували обміняти, але замість себе він попросив звільнити співкамерника, у якого на нозі була гангрена. Колишній міський голова боявся, що чоловік через важкий стан здоров’я може не вижити в полоні. Після цього РФ не включала його до списків на обмін.

Дивіться також: Жінка вперше дізналася, що її син живий та перебуває у полоні РФ: просив переказати, щоб Ви не хвилювалися. ВIДЕО

Автор: 

полон (1633) росія (67219) Херсон (3564) полонені (2334) Херсонська область (6110) Херсонський район (527)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Він брав участь у євромайдані,був принциповим ,підтримував ліберально-демократичний розвіток України(це з "вікіпедіі").Ось вам і приклад так званих "совкових" пінсіонерів(йому 65р) на відміну від інфантільної молоді для якої в голові порожньо.Яка живе по принципу "Какая разница".
показати весь коментар
11.05.2025 05:03 Відповісти
+12
Ну мерів обирають - можливо нарід і вгадав з своїм вибором, несподівано.
показати весь коментар
11.05.2025 02:40 Відповісти
+11
Не вистачає слів поваги та захоплення людяності людини- посадовця !!!
показати весь коментар
11.05.2025 03:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіть не віриться що хтось із них на таке здатен
показати весь коментар
11.05.2025 01:57 Відповісти
Ну мерів обирають - можливо нарід і вгадав з своїм вибором, несподівано.
показати весь коментар
11.05.2025 02:40 Відповісти
Є. І це радує! Швидше б повернутися додому Людині!
показати весь коментар
11.05.2025 10:18 Відповісти
Не вистачає слів поваги та захоплення людяності людини- посадовця !!!
показати весь коментар
11.05.2025 03:50 Відповісти
Не кожен може бути посадовцем, але кожен може бути Людиною
показати весь коментар
11.05.2025 06:21 Відповісти
Він брав участь у євромайдані,був принциповим ,підтримував ліберально-демократичний розвіток України(це з "вікіпедіі").Ось вам і приклад так званих "совкових" пінсіонерів(йому 65р) на відміну від інфантільної молоді для якої в голові порожньо.Яка живе по принципу "Какая разница".
показати весь коментар
11.05.2025 05:03 Відповісти
А мер Мелітополя чомусь був обміняний зразу, ще й ордена отримав.... Думайте....
показати весь коментар
11.05.2025 06:09 Відповісти
Велика ВДЯЧНІСТЬ Володимиру Миколаєнко за такий ВЧИНОК, ДОСТОЙНИЙ ЛЮДИНИ!!! Бо держслужбовці, представники влади, срані "народні" дєпутати, поліція НАСТІЛЬКИ КОРУМПОВАНІ та ЗНАХАБНІЛІ, що українцям важко повірити, що ТАК БУВАЄ!!! Здоров"я Вам, Володимире!!! Бережи Вас Бог та Пресвята Богородиця!!! Низький материнський уклін!!!
показати весь коментар
11.05.2025 07:45 Відповісти
Повага.
показати весь коментар
11.05.2025 10:11 Відповісти
Це комюніке для тих ідіотів, що серед 40 млн не бачать крім Зелі і Пороха достойних кандидатів на президента.
показати весь коментар
12.05.2025 00:19 Відповісти
 
 