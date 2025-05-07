3 961 3
Жінка вперше дізналася, що її син живий та перебуває у полоні РФ: просив переказати, щоб Ви не хвилювалися. ВIДЕО
Мама українського воїна дізналася, що її син живий та перебуває у полоні.
Відео оприлюднило Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Про це їй розповіли інші захисники, яких було визволено з полону РФ під час обміну 6 травня 2025 року.
6 травня 2025 року, між Україною та РФ відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 205 військових.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
скільки горя принесли людям.
нищити всіх - від старого до новонародженого !
.