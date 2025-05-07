Жінка вперше дізналася, що її син живий та перебуває у полоні РФ: просив переказати, щоб Ви не хвилювалися. ВIДЕО

Мама українського воїна дізналася, що її син живий та перебуває у полоні.

Відео оприлюднило Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Про це їй розповіли інші захисники, яких було визволено з полону РФ під час обміну 6 травня 2025 року.

6 травня 2025 року, між Україною та РФ відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 205 військових.

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