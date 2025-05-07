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Новини Відео Обмін полоненими
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Жінка вперше дізналася, що її син живий та перебуває у полоні РФ: просив переказати, щоб Ви не хвилювалися. ВIДЕО

Мама українського воїна дізналася, що її син живий та перебуває у полоні. 

Відео оприлюднило Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Про це їй розповіли інші захисники, яких було визволено з полону РФ під час обміну 6 травня 2025 року.

6 травня 2025 року, між Україною та РФ відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 205 військових.

Також дивіться: Із російського полону звільнено 40 військовослужбовців системи МВС, - Клименко. ФОТОрепортаж

Автор: 

військовополонені (944) полон (1568)


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До сліз
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07.05.2025 12:29 Відповісти
А тепер порівняйте це з тим, як на болотах свиноматки «чекають» своїх Іванів
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07.05.2025 12:56 Відповісти
курва буйло та його кацапи !
скільки горя принесли людям.

нищити всіх - від старого до новонародженого !
.
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07.05.2025 13:04 Відповісти
 
 