Україна повернула з російського полону 205 військових (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 травня 2025 року, між Україною та РФ відбувся черговий обмін військовополоненими.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із ворожого полону повернули 205 українських військових.

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"Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності.

Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні.

Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну", - зауважив глава держави.



















Як повідомили у Координаційному штабі, до України повернули трьох українських офіцерів та 202 солдатів і сержантів. Серед звільнених - військові ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Нацгвардії, Держприкордонслужби, уточнили у Координаційному штабі.

"Це вже п’ятий обмін цього року, загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 4757 українців", - наголошують у штабі.

Нагадаємо, 19 квітня Україна повернула 277 військових з російського полону. У ГУР зазначали, що вже готуються наступні операції з повернення наших полонених.