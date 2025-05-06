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Новини Обмін полоненими
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Україна повернула з російського полону 205 військових (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 травня 2025 року, між Україною та РФ відбувся черговий обмін військовополоненими. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із ворожого полону повернули 205 українських військових. 

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"Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності.

Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні.

Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну", - зауважив глава держави.

обмін полоненими 6 травня
обмін полоненими 6 травня
обмін полоненими 6 травня
обмін полоненими 6 травня
обмін полоненими 6 травня
обмін полоненими 6 травня
обмін полоненими 6 травня
обмін полоненими 6 травня
обмін полоненими 6 травня

Як повідомили у Координаційному штабі, до України повернули трьох українських офіцерів та 202 солдатів і сержантів. Серед звільнених - військові ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Нацгвардії, Держприкордонслужби, уточнили у Координаційному штабі.

"Це вже п’ятий обмін цього року, загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 4757 українців", - наголошують у штабі.

Нагадаємо, 19 квітня Україна повернула 277 військових з російського полону. У ГУР зазначали, що вже готуються наступні операції з повернення наших полонених.

Автор: 

військовополонені (940) Зеленський Володимир (23973) обмін (1158)


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Топ коментарі
+17
Удивительно .... Даже под этим сообщением написать о всякой ***** ...
А просто порадоваться за тех , кто вышел живым из кацапского плена , не пробовали ... ?
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06.05.2025 15:52
+11
ну нарешті.... а то вже деякі тг канали вже зранку анонсували..., яке щастя..., вітаю всіх, й тих, хто повернувся, й тих, хто дочекався, й тих, хто цьому сприяв...
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06.05.2025 15:42
+10
👏 вітаємо, хлопці!

А можна всіх полонених на всіх зелених поміняти?
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06.05.2025 15:40
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Все зешмарклі вже є тема на відосикі днів на два.
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06.05.2025 15:37 Відповісти
Удивительно .... Даже под этим сообщением написать о всякой ***** ...
А просто порадоваться за тех , кто вышел живым из кацапского плена , не пробовали ... ?
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06.05.2025 15:52 Відповісти
Йому не за це платять, щоб радіти...
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06.05.2025 16:35 Відповісти
👏 вітаємо, хлопці!

А можна всіх полонених на всіх зелених поміняти?
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06.05.2025 15:40 Відповісти
ну нарешті.... а то вже деякі тг канали вже зранку анонсували..., яке щастя..., вітаю всіх, й тих, хто повернувся, й тих, хто дочекався, й тих, хто цьому сприяв...
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06.05.2025 15:42 Відповісти
З поверненням, рідні наші Сонечки! Радію разом з вашими родинами!!
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06.05.2025 15:52 Відповісти
добре що хлопці вдома.

мабуть цим обміном ***** підмазав зейлу, щоб пабєдобєсіє пройшло без наших дронів....
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06.05.2025 15:54 Відповісти
Ну от як навчитися на таке без сліз дивитись!
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06.05.2025 15:54 Відповісти
Вітаємо! ...таких новин чекаємо найбільше
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06.05.2025 15:56 Відповісти
припускаю, що кацапопідари погодилися (заставив потужний) на обмін, щоб наші не валили по параду. за хлопців радий, що повертаються додому
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06.05.2025 15:57 Відповісти
Що за дурня з "ура"? Так і до "слава кпрс" недалеко!!!
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06.05.2025 16:00 Відповісти
Ну то можете здатись кацапам, потім приклад показати - що після звільнення кричати. Чи нам турки вже вороги?
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06.05.2025 16:41 Відповісти
Вітання хлопцям на рідній землі.Одужуйте.
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06.05.2025 16:05 Відповісти
Скільки ж цей с.ка Содоль здав хлопців в Маріуполі вмісті з Зермаками
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06.05.2025 16:11 Відповісти
ожидаемо мало комментов тут особо зрады не наплачешь,это тебе не продвижение ккацапов на 200 метров в поле бамбаса.
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06.05.2025 17:00 Відповісти
 
 