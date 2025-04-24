Повертаючи тіла військових, росіяни не пояснюють причин смерті, - МВС

Росіяни передають тіла полеглих українських захисників лише з метою повернення своїх окупантів.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми можемо встановити, що загиблий був військовополоненим чи цивільним лише в результаті проведених слідчих дій або якщо була підтверджена інформація, що людина знаходилась в полоні чи її утримували в місцях несвободи, коли йдеться про цивільних. Окремих репатріацій по людях, які померли в російських колоніях чи СІЗО, немає. Повертаючи тіла військових, росіяни не пояснюють причин смерті людини", - розповів він.

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За словами Тимченка, росіяни передають тіла полеглих військових лише з метою повернення своїх окупантів. Також вони не бажають тримати тіла українців, оскільки для них це певні витрати, бо для цього потрібні рефрижератори, відповідні температурні умови.

"Вони можуть передавати тіла, не надаючи жодної інформації. А може бути на кожному мішку якийсь напис, вказано якісь ознаки", - додав заступник міністра.

Також, сказав Тимченко, при оглядах тіл видно, чи відбувалося катування особи.

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"Звичайно при огляді одразу видно, якщо є синці, характерні сліди побиття, зв’язаних кінцівок, тоді зрозуміло, що людину катували. Це воєнний злочин. Він кваліфікується за статтею 438 Кримінального кодексу.

Якщо є постріл з близької відстані в потилицю, теж зрозуміло, що це відбулося не в бою. Це все обов’язково ретельно описується в протоколі огляду. Такі факти теж розслідуються", - пояснив заступник глави МВС.

Повний текст інтерв'ю із заступником міністра внутрішніх справ Леонідом Тимченком читайте за посиланням.

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