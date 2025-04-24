Возвращая тела военных, россияне не объясняют причин смерти, - МВД

Россияне передают тела павших украинских защитников только с целью возвращения своих оккупантов.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы можем установить, что погибший был военнопленным или гражданским только в результате проведенных следственных действий или если была подтверждена информация, что человек находился в плену или его удерживали в местах несвободы, когда речь идет о гражданских. Отдельных репатриаций по людям, которые умерли в российских колониях или СИЗО, нет. Возвращая тела военных, россияне не объясняют причин смерти человека", - рассказал он.

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По словам Тимченко, россияне передают тела павших военных только с целью возвращения своих оккупантов. Также они не желают держать тела украинцев, поскольку для них это определенные расходы, потому что для этого нужны рефрижераторы, соответствующие температурные условия.

"Они могут передавать тела, не предоставляя никакой информации. А может быть на каждом мешке какая-то надпись, указаны какие-то признаки", - добавил замминистра.

Также, сказал Тимченко, при осмотрах тел видно, происходили ли пытки лица.

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"Обычно при осмотре сразу видно, если есть синяки, характерные следы избиения, связанных конечностей, тогда понятно, что человека пытали. Это военное преступление. Оно квалифицируется по статье 438 Уголовного кодекса.

Если есть выстрел с близкого расстояния в затылок, тоже понятно, что это произошло не в бою. Это все обязательно тщательно описывается в протоколе осмотра. Такие факты тоже расследуются", - объяснил заместитель главы МВД.

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