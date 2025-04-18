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Новости Возвращение тел павших защитников
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Украина вернула тела 909 павших защитников. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших Защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Так, из числа возвращенных "на щите" Оборонцев пали из:

  • Кураховского направления;
  • Покровского направления;
  • Бахмутского направления;
  • Угледарского направления;
  • Луганского направления;
  • Запорожского направления;
  • Сумского направления;
  • Харьковского направления;
  • из моргов на территории РФ.

Также смотрите: Украина вернула тела еще 757 павших защитников. ФОТОрепортаж

Возвращены тела 909 павших Защитников

Как отмечается, павших Оборонцев удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

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Возвращены тела 909 павших Защитников

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - добавили в Штабе.

Возвращены тела 909 павших Защитников
Возвращены тела 909 павших Защитников

Автор: 

потери (4382) война в Украине (3840) Координационный штаб (11)


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Топ комментарии
+33
Вічна пам'ять і пошана полеглим захисникам України.
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18.04.2025 14:20
+27
Вибори тих, хто не розбудовував країну, а тільки грабував.
Ворог побачив слабку жертву - і напав на неї.
Не факт, що не напав би взагалі, але те, що отримав би набагато сильнішого відкоша - факт.
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18.04.2025 14:28
+25
Воины! Низкий Вам поклон, покойтесь с миром
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18.04.2025 14:15
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Правила форума Совет форумчан
Тут не скільки вибори, привели до таких наслідідків, а радше ворожі наміри, які були заплановані задовго до виборів.
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18.04.2025 14:23 Ответить
Вибори тих, хто не розбудовував країну, а тільки грабував.
Ворог побачив слабку жертву - і напав на неї.
Не факт, що не напав би взагалі, але те, що отримав би набагато сильнішого відкоша - факт.
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18.04.2025 14:28 Ответить
саме так, 30 років грабували країну, а потім дивуються чому нас хочуть всі окупувати від росії до угорщини
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18.04.2025 20:25 Ответить
Ворог планує напасти на замок - замість того ,що ремонтувати стіни ,копати глибші рови ,збільшувати охорону на мурі і роздавати зброю містянам - ви як господар замку - починаєте засипати рови , відкриваєте браму -а містянам радите замість мурів йти на циркову виставу .
То ,хто винен в захоплені міста - ворог чи господар замку ?
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18.04.2025 14:43 Ответить
Ворог планував напад зарані і почитав, як мінімум, «Мистецтво війни» Сунь Цзи , тому напарив нам «господаря замку», який і відчинив двері і позасипав рови і розповідав сєпарам як він буде шатать власть. А ще до того ворог натиснув на міцних господарників і прохфесорів щоб ті віддали ядерну зброю, продали танки і літаки.
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18.04.2025 15:09 Ответить
Чушь несете. Господар замку с самого начала каденции, чуть ли не на прямой связи с премьерами Англии и госсекретарем США. Оставьте все эти конспирологические теории писателям-фантастам.
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18.04.2025 15:28 Ответить
Коментар був адресований не Вам особисто, тому не вказуйте де мені тримати мої «конспірологічні террії» і я не буду вказувати куди Вам йти з Вашим брєдом.
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18.04.2025 16:41 Ответить
фкусниє шашличгі на пєрваємая?
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18.04.2025 17:18 Ответить
Сам ти чушка.
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19.04.2025 11:03 Ответить
то есть по Вашему Зеленский виноват, что на нас напал путин?
с такой логикой монж обвинять жертву насилия, которая идет домой с дискотеки в том, что на нее напали и изнасиловали, сама виновата, не фиг ночами ходить, да?
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18.04.2025 20:15 Ответить
Якщо "жертва ізгнасілованія" в жопу п'яна замість того ,щоб їхати додому на таксі - їде на квартиру з незнайомцями кавказької національності , то звичайно , шо вона нєвіновата... Які можуть буть сумніви...
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18.04.2025 20:33 Ответить
что за бред Вы сами добавили?
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18.04.2025 20:45 Ответить
ну-ну, интересно, у Вас дочь есть? когда она кого-нибудь короткой юбкой спровоцирует и ее изнасилуют (не дай Бог) я бы посмотрел на Ваше масло в голове...
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18.04.2025 20:50 Ответить
Моя дочка вихована нормально - вона не бухає і не шляється по злачним місцям з усіляким бидлом.

Якщо це у вашій у голові не вміщається - раджу сходити до психіатра
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18.04.2025 20:53 Ответить
Брєд - для тих , в кого не вистачає олії в голові . Для притомних - все очевидно та зрозуміло
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18.04.2025 20:49 Ответить
согласно вашей логике мы сами виноваты, что на нас напали
точно также путин говорил, что Польша виновата, что Германия на нее напала - спровоцировала
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18.04.2025 20:48 Ответить
Якщо жертва нападу ,коли її попереджають неодноразово про напад - замість того ,щоб приймати міри по самозахисту - нехтує ними - то вона,як мінімум тупа ,а як максимум хоче виглядати жертвою
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18.04.2025 20:51 Ответить
Это все оправдания действий агрессора, Вы это понимаете?
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18.04.2025 20:55 Ответить
Ні це не виправдання дій агресора . Це звернення уваги на злочинну бездіяльність керівних осіб - яка підпадає під наступну статтю КК - "державна зрада " . У легшому випадку - це саботаж .

Якби у вас була б дочка то ви б розуміли- що саме правильне виховання її і дотримування нею елементарних норм безпеки гарантує захист , а не шляння де попало і з ким попало - це недбалість як приведе до трагедії - і провину за це має нести не тільки гвалтівник , а й батьки ,які не виховали дитину належним чином
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18.04.2025 21:01 Ответить
С Вами все понятно. Фамилия часом не Ворошилов?
Где я писал пьяная шляется? Я писал идет одна домой спокойно с клуба, Вы уже приписали ей пьяная и кавказцев каких-то... Вам бы самому к психиатру сходить - бедный Ваш ребенок.
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18.04.2025 21:50 Ответить
Вам не можна дітей заводити поки не порозумнішаєте. ЖІНКА (ДІВЧИНА ) НІКОЛИ НЕ ПОВИННА ЙТИ ОДНА В ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ -З ДОМУ /КЛУБУ/ДНЯ НАРОДЖЕННЯ . ЦЕ АКСІОМА . Її завжди має проводжати чоловік/хлопець/знайомий. В крайньому випадку має бути подруга.
Де ви такі недолугі беретеся ...
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18.04.2025 22:07 Ответить
У правознавстві є ціла наука - віктимологія. Саме вона вивчає поведінку жертви агресії....
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19.04.2025 09:18 Ответить
Дякую за термін
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19.04.2025 12:36 Ответить
Дочка завжди під захистом - бо поряд з нею завжди був,хтось з чоловіків . Тим паче вона зараз в ЗСУ . А таких недолугим ,як ви я б взагалі заборонив би заводити дітей - бо ваш рівень розуміння на рівні 8 літньої дитини
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18.04.2025 22:10 Ответить
Хтось і "вашу" дочку віднесе до "повій",так їй і треба, не потрібно було шлятись на "передовій"
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18.04.2025 23:19 Ответить
Це вже проблема її хлопця з третьої штурмової . Думаю розбереться
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18.04.2025 23:20 Ответить
Воины! Низкий Вам поклон, покойтесь с миром
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18.04.2025 14:15 Ответить
Вічна пам'ять і пошана полеглим захисникам України.
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18.04.2025 14:20 Ответить
Херпіду відповість за все!
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18.04.2025 14:25 Ответить
Александр Штундер так воно і було ,воно клало асфальт і жерло шашлики.
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18.04.2025 15:46 Ответить
І так по всій Україні - збільшуються гектари військових цвинтарів - https://www.youtube.com/shorts/MEPPz17ViMk
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18.04.2025 16:51 Ответить
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18.04.2025 19:03 Ответить
Подяка за тисячу трупів? Дивіться, не обдякуйтесь
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19.04.2025 01:47 Ответить
 
 