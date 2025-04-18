Украина вернула тела 909 павших защитников. ФОТОрепортаж
По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших Защитников.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Так, из числа возвращенных "на щите" Оборонцев пали из:
- Кураховского направления;
- Покровского направления;
- Бахмутского направления;
- Угледарского направления;
- Луганского направления;
- Запорожского направления;
- Сумского направления;
- Харьковского направления;
- из моргов на территории РФ.
Как отмечается, павших Оборонцев удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.
В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - добавили в Штабе.
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Ворог побачив слабку жертву - і напав на неї.
Не факт, що не напав би взагалі, але те, що отримав би набагато сильнішого відкоша - факт.
То ,хто винен в захоплені міста - ворог чи господар замку ?
с такой логикой монж обвинять жертву насилия, которая идет домой с дискотеки в том, что на нее напали и изнасиловали, сама виновата, не фиг ночами ходить, да?
Якщо це у вашій у голові не вміщається - раджу сходити до психіатра
точно также путин говорил, что Польша виновата, что Германия на нее напала - спровоцировала
Якби у вас була б дочка то ви б розуміли- що саме правильне виховання її і дотримування нею елементарних норм безпеки гарантує захист , а не шляння де попало і з ким попало - це недбалість як приведе до трагедії - і провину за це має нести не тільки гвалтівник , а й батьки ,які не виховали дитину належним чином
Где я писал пьяная шляется? Я писал идет одна домой спокойно с клуба, Вы уже приписали ей пьяная и кавказцев каких-то... Вам бы самому к психиатру сходить - бедный Ваш ребенок.
Де ви такі недолугі беретеся ...